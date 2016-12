Unirea Slobozia - FC Farul 1-1, intr-o partida amicala

Ştire online publicată Vineri, 12 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

FC Farul Constanta a incheiat seria meciurilor de pregatire cu un rezultat de egalitate la Slobozia.Pentru Farul a marcat Robert Neagoe, in repriza secunda, dupa o lovitura libera.Antrenorul Marian Pana a folosit urmatoarea formula de echipa: Cernea - Nitescu, L. Dobre, L. Stefan (min 45 - M. Posteuca), Sandu - Ivanovic (min 60 - Husein, Min 85 - Chehaia), Buzea (min 88 - Stefoi), Stancioiu, Badea (min 45 - Robert Neagoe) - Ciobanu (min 60 - Paraschiv), Patulea."A fost un joc de lupta, cu un adversar bun. Am luat un gol prostesc dintr-o faza fixa si am avut 3-4 situatii clare de gol. In general a fost in regula, dar mai avem multe de pus la punct. Suntem naivi in unele momente, ratam destul de mult si asta nu e bine", a declarat antrenorul Marian Pana, dupa partida, informează Sport365.ro.