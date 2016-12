Unii dintre fotbaliştii Farului au refuzat să facă deplasarea la Iaşi!

Unii dintre fotbaliștii Farului au refuzat să facă deplasarea la Iași!

Campionatul Ligii a II-a, Seria I, s-a încheiat urât pentru „marinarii“ Farului, care au pierdut sâmbătă, scor 2-4 (1-2), în deplasare, în fața CSMS-ului Iași, echipă care a promovat în Liga I. Antrenorul Farului, Ion Barbu, a fost nevoit să plece la Iași cu „cine a vrut să meargă“, marea parte dintre fotbaliști refuzând să urce în autocar! Cauzele care au dus la acest protest au fost neînțelegerile din ultima perioadă, dintre jucători și conducerea clubului. Săptămâna trecută, o mare parte din jucători au refuzat să se antreneze, iar în momentul în care trebuia să se urce în autocar, pentru deplasarea la Iași, pur și simplu nu au vrut și au rămas acasă! Astfel, la Iași, Barbu a avut sub comandă un 11 plin de improvizații, cu mulți juniori.Revenind la meci, golurile au fost marcate de Milea (min. 10), Bădic (min. 21), Ciucur (min. 60) și Herghelegiu (min. 65), respectiv Pătulea (min. 42 și 67, ambele din penalty). CSMS Iași a ratat și un penalty (fază la care Năstase a fost eliminat), Onofraș trimițând balonul în bară.Așadar, victorie și promovare pentru moldoveni, în timp de FC Farul termină sezonul pe locul 8.FC Farul: Toma (min. 77, Cernat), Băjan, Năstase, Sascău, Nițescu, Amet, Miron, Coteanu (min. 60, Stavian), Al. Paraschiv (min. 75, Tudor), Ivanovici, Pătulea.„Nu am putut să emitem prea multe pretenții, am jucat cu mulți juniori. Scorul a reprezentat exact diferența de valoare între Farul și Iași, în contextul dat. Pe teren au evoluat doar trei seniori, și asta pentru că au fost câteva incidente săptămâna trecută la club. Băieții și-au cerut drepturile înainte de deplasare. Aceștia erau cu gândul că urma să se desfășoare ultima etapă din campionat și doreau să-și recupereze datoriile. Totuși, pentru mine, acest gest ridică un semn de întrebare. Cu două zile înainte de meci, o mare parte din jucători au refuzat să se antreneze, nu am vrut să se facă speculații, dar asta a fost situația, iar la plecarea spre Iași, aceștia au refuzat să urce în autocar. Nu vreau să comentez, dar e clar că sunt probleme. A trebuit să plec la Iași cu cine a vrut să meargă. Acum, că s-a terminat campionatul, îmi doresc din tot sufletul să răsară soarele și pe strada Farului“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, antrenorul Ion Barbu.Președintele clubului, Marcel Lică, și-a exprimat, de asemenea, punctul de vedere pentru ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută la club.„Nu am fost implicat în aceste probleme, nu știu ce s-a întâmplat exact, pentru că mă aflu în tratament după operație. Din ce am înțeles, s-a dorit să se dea credit jucătorilor care au jucat mai puțin în acest campionat, să vadă și ei atmosfera unui meci important, pentru a se acomoda unei astfel de situații“.