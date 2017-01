Unii cu balul, alţii cu spitalul!

CS H&V Pitești - HCM Constanța, în Liga Națională de handbal masculin

Unii cu balul, alții cu spitalul!

Echipa de handbal masculin HCM Constanța are mari șanse să își continue seria rezultatelor favorabile din campionat, pentru că, în week-end, adversară îi va fi CS H&V Pitești, formație pe care numai un miracol o mai poate salva de la retrogradare. Etapa a 18-a a Ligii Naționale de handbal masculin programează, sâmbătă, un meci ușor pentru HCM Constanța (1, 28 p). Deși va evolua în deplasare, vicecampioana României nu își face probleme în a-și adjudeca cele două puncte, CS H&V Pitești (13, 4 p) neavând forța - cel puțin teoretic - să emită pretenții. În aceste condiții, este de așteptat ca antrenorii Zoran Kurteș și Eden Hairi să mizeze pe jucătorii mai puțin folosiți în actuala stagiune și să-și menajeze titularii, o parte dintre aceștia având chiar probleme de sănătate. Constănțenii vor trage cu urechea și spre București, unde se desfășoară derby-ul Dinamo (3, 24 p) - Steaua (4, 22 p), o victorie a roș-albaștrilor fiind cea mai bună variantă pentru Csepreghi și compania. v v v În schimb, cealaltă echipă dobrogeană participantă în competiție, CSM Medgidia (9, 15 p), are un meci infernal, sâmbătă, la Reșița, UCM-ul lui Aihan Omer fiind candidată la titlul național (2, 25 p). Puternic afectată de criza financiară, formația antrenată de Ion Crăciun are drept obiectiv încheierea campionatului, după care… Dumnezeu cu mila! Celelalte partide ale rundei: Bucovina Suceava - Pandurii Târgu Jiu, Știința Bacău - Poli Timișoara, CSM Oradea - HC Odorhei, HC Minaur Baia Mare - U Cluj.