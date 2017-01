România - Portugalia, la Cupa Mondială de rugby

Un XV inedit pentru prima victorie

Robert Antonin și Daniel Santamans, tehnicienii reprezentativei de rugby a României, au anunțat formula de start pentru meciul cu Portugalia, a treia întâlnire pe care „stejarii" o susțin la Cupa Mondială din Franța. Față de partida precedentă (0-42 cu Scoția), sunt șapte schimbări în garnitura tricoloră, care îi include acum pe Dumitraș, C. Nicolae, Dimofte, Gontineac, Fercu, D. Dumbravă, Calafeteanu, Tonița (cpt.), Manta, Tudori, C. Petre, Rațiu, B. Bălan, Mavdorin, C. Popescu. Meciul cu Portugalia se joacă astăzi, de la ora 21, la Toulouse, fiind transmis în direct de TVR 2. După înfrângerile cu Italia și Scoția, formația României speră să câștige în fața lusitanilor, adversar considerat a fi cel mai accesibil. În ultimul meci din grupă, rugbiștii lui Antonin vor înfrunta Noua Zeelandă, pe 29 septembrie, tot la Toulouse.