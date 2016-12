Un sport nou câştigă tot mai mult teren în România! Airsoft6 aduce împreună pasionaţii de airsoft

Un sport nou câștigă tot mai mult teren în România! Airsoft6 aduce împreună pasionații de airsoft

Ştire online publicată Marţi, 12 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Din ce în ce mai mulți români au descoperit o metodă inedită de a îmbina mișcarea în aer liber cu adrenalina și strategia militară. Airsoft-ul este jocul care îi aduce, week-end de week-end, pe pasionații de shootere militare, în zonele de la periferiile orașelor sau în clădiri dezafectate, pentru a pune în practică scenarii de luptă, în perfectă siguranță.Majoritatea celor care aleg să practice acest joc investesc sume medii de 700 - 1.200 de lei în echipament, consumabile și replici de airsoft potrivite pentru scenariul ales sau pentru experiența de joc.Cei care își doresc o experiență cât mai reală investesc sume de peste 3.000 de lei în accesorii și în personalizarea replicilor și a echipamentelor. Printre cele mai populare produse, se numără replicile airsoft ( pistoale airsoft , mitraliere, puști cu lunetă sau shotguns, în funcție de experiența în joc și de tematica jocului), consumabilele (bile, gaz, soluții pentru întreținere) sau echipamentul necesar pentru protecție: căști, ochelari, măști sau veste tactice.Deși vânzările de echipament și accesorii pentru airsoft au crescut cu peste 10% în ultimul an, industria românească este încă la început. Peste ocean, airsoft-ul are o întreagă tradiție - suma medie cheltuită de un singur jucător american pe echipament, replici și vestimentație ajunge la 2.295 dolari -, industria generând peste 170 de milioane de dolari anual.„Vânzările au crescut, iar interesul românilor pentru acest joc se vede în standardele lor, din ce în ce mai înalte. Vor produse de calitate, dar, mai mult decât atât, vor servicii profesioniste, consiliere în alegerea replicilor, pregătire pentru utilizarea acestora în perfectă siguranță și chiar personalizarea lor”, povestește Radu Maioru, reprezentant al Airsoft6, unul dintre cele mai mari magazine online de profil din țară.Airsoft-ul a devenit o activitate din ce în ce mai căutată și de marile companii. Condiția esențială pe care jucătorii trebuie să o respecte este fair-play-ul, așa că jocul este perfect pentru activități de teambuilding.Airsoft6 este o comunitate a pasionaților de airsoft, unde aceștia pot găsi sfaturi, recomandări, produse și servicii de specialitate, la prețuri accesibile.Airsoft6 este un magazin online ce comercializează produse de airsoft și care oferă servicii de reparație, upgrade și customatizare pentru replicile de airsoft. Echipa sa tehnică este cea mai bună din țară, are o experiență foarte mare și poate oferi sfaturi pentru toate capitolele ce privesc airsoft-ul. Este, practic, magazinul specialiștilor în airsoft.„Airsoftul este un hobby distractiv, sănătos și interesant, ce simulează o acțiune militară. Pasionații de arme și jocuri de război vor găsi pe Airsoft6 toate produsele de care au nevoie pentru a practica airsoft-ul”, transmite Radu Maioru, reprezentantul magazinului Airsoft6.