Un sombrero cu sclipiri de bronz

Boxerul constănțean Ionuț Bodilcu a fost foarte aproape de a cuceri o medalie la Campionatul Mondial de tineret de la Guadalajara (Mexic). Ionuț Bodilcu (CS Farul; antrenori - Ilie Dascălu, Mihai Constantin, Marcelică Tudoriu) a avut un 2008 bogat în medalii pe plan intern. A ieșit de două ori campion național, la juniori, dar și la seniori (!), iar la tineret a cucerit Cupa României. Dacă lua medalie și la Campionatul Mondial de tineret de la Guadalajara (Mexic), încheia excelent anul. Ionuț a fost aproape de a urca pe podium, la categoria 81 kg, însă a pierdut în meciul decisiv pentru medalia de bronz, trebuind să se mulțumească cu locul 5. În primele două meciuri, a trecut de un sârb (vicecampion mondial și european de juniori) și de un leton, iar în sferturi a pierdut la un italian. „Meciul putea fi câștigat. Eram sigur că-l bat pe italian. Am tras mult de mine, însă nu am reușit să iau bronzul. Ar fi fost bună o medalie. Competiția a fost foarte tare, rușii și cubanezii venind cu echipe complete”, a declarat Bodilcu, pentru „Cuget Liber”. În timpul partidei cu italianul, Ionuț a întâmpinat și probleme medicale (la mâna dreaptă și la nas), dar nu pune eșecul pe seama acestora. „Mă durea mâna din optimi, după o lovitură în gol. În plus, cu italianul am simțit dureri și la încheietură. Iar la nas aveam probleme încă din timpul unui turneu din Germania. Nu mă plâng însă. Am boxat cât am putut de bine, dar nu a fost să fie”, ne-a mai spus pugilistul. Ionuț s-a întors la Constanța în zorii zilei de ieri. În afara regretului de a nu fi luat o medalie, Bodilcu mai rămâne din Mexic cu experiență, dar și cu câteva suveniruri, printre care un sombrero și o butelcuță cu tequila. „A fost o experiență plăcută. Când ieșeam pe stradă, parcă eram în telenovele. La Guadalajara e însă și multă sărăcie. Probleme de adaptare n-am avut. Am mers acolo cu o săptămână înainte de startul competiției, iar în țară ne-am pregătit două săptămâni la Piatra Arsă, la 2.000 m, ținând cont că Guadalajara e la 1.600 m”, ne-a povestit Ionuț. Vrea să ajungă luptător DIAS După ce va termina liceul, Ionuț Bodilcu va urma facultatea de educație fizică și sport, dar planurile sale prevăd și o carieră de… om al legii, calitățile-i fizice și cunoștințele de box impunându-l ca un excelent luptător DIAS. „Mă văd strângând interlopii și băgându-i într-o sală de sport”, glumește Ionuț Bodilcu. La anul, dă bacul În acest moment, planurile boxerului se axează pe școală. Ionuț e elev în clasa a 12-a, la LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța (director, Andrei Szemerjai; dirigintă, Simona Popescu), iar la anul susține bacalaureatul. „Competiția din Mexic a fost ultima a anului pentru mine. M-am întors la Constanța, mă voi pregăti doar la club și voi acorda o atenție deosebită cursurilor”, ne-a mai spus boxerul. Boxează la JO 2012? Medaliat cu bronz la Campionatul Mondial de cadeți din 2006, din Turcia, și la Campionatul European comunitar de tineret, de anul trecut, Ionuț Bodilcu va trece la seniori în 2009, iar visul său e să prindă Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012. „O să muncesc mult și o să trag tare. Nu e imposibil să ajung la Olimpiadă”, e optimist boxerul.