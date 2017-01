Un român şi un rus în „războiul Andreilor“ din runda inaugurală

Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului

Un român și un rus în „războiul Andreilor“ din runda inaugurală

Vineri, a avut loc tragerea la sorți a partidelor din runda de deschidere a Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului care începe, luni, pe terenurile de la Melbourne. Fortuna n-a fost de partea românilor, scoțându-le în cale adversari foarte puternici. Tenismanul constănțean Andrei Pavel îl va întâlni pe Igor Andreev (Rusia, cap de serie nr. 31), iar în eventualitatea unui succes, va juca, în turul secund, cu învingă-torul disputei dintre Kristof Vliegen (Belgia) și Olivier Patience (Franța). „Cneazul”, care pe 27 ianuarie va împlini 34 de ani, a participat până acum la 37 de turnee de Grand Slam, reușind, de cele mai multe ori, să urce în fazele superioare. Celălalt român direct acceptat pe tabloul principal, Victor Hănescu, îl va înfrunta pe francezul Paul-Henri Mathieu (cap de serie nr. 23), iar în cazul în care va accede în turul următor, va juca împotriva câștigătorului partidei Paul Capdeville (Chile) - Brydan Klein (Austria). La feminin, Sorana Cârstea o va întâlni în turul întâi pe Ana Ivanovic (favorita nr. 4), iar dacă va trece de sârboaică, o va avea adversară pe învingătoarea din partida Tathiana Garbin (Italia) - Eleni Daniilidou (Grecia). Edina Gallovits are parte de o concurentă din Canada, Stephanie Dubois, iar sportiva care va promova în turul doi va juca fie cu sârboaica Jelena Jankovic (favorita nr. 3), fie cu austriaca Tamira Paszek. Viață grea și pentru Raluca Olaru, care va primi replica Nicolei Vaidisova (Cehia, cap de serie nr. 12), iar dacă va păși cu dreptul, va juca în compania câștigătoarei meciului Kaia Kanepi (Estonia) - Alicia Molik (Austria). În ceea ce o privește pe Monica Niculescu, ea a trecut, vineri, de britanica Anne Keothavong, scor 6-2, 6-4, în turul doi al calificărilor, și mai are nevoie de o victorie pentru a urca pe tablou. Santoro doboară recordul lui Agassi Francezul Fabrice Santoro va participa la Australian Open 2008, al 62-lea turneu de Grand Slam din cariera sa, depășind astfel recordul americanului Andre Agassi, care a fost prezent în 61 de astfel de competiții. Clasamentul jucătorilor cu cele mai multe participări la turneele de Grand Slam, în partea de sus, arată astfel: 1. Fabrice Santoro (61); 2. Andre Agassi (61); 3. Jimmy Connors (58); 4. Ivan Lendl (57); 5. Michael Chang (57). Turneul australian atrage, an de an, cei mai valoroși tenismeni ai lumii, fiind dotat cu premii în valoare totală de 20.600.000 de dolari.