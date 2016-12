Un român la Barcelona: Alexandru Iloaie a semnat pe 5 ani cu celebra Academie La Masia

Ştire online publicată Marţi, 16 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

România se poate mândri că are un jucător la cea mai bună echipă de fotbal a momentului, FC Barcelona.Alexandru Iloaie este numele jucătorului român ce evoluează la gruparea catalană, ce-i drept, la Academia La Masia.Iloaie are 15 ani și a fost remarcat de Sergi Barjuan, fost coleg cu Hagi și Popescu, la un meci pe care îl disputa pentru echipa CF Villanova."Am jucat în mai multe meciuri, la juniori, dar și la seniori, iar la partida cu Nastic Taragona a venit și Sergi Barjuan, antrenorul de la juvenil B al Barcelonei. M-a urmărit tot meciul, iar la final m-a invitat să dau niște probe. Am mers, m-au pus să joc, să arăt ce pot, după care, pentru că aveau lipsă un fundaș stânga, m-au bagat pe teren", a declarat Iloaie pentru Prosport.Iloaie, care a plecat din Romania pe când avea 10 ani, s-a mutat deja în complexul de pregătire al juniorilor de la Barcelona, acolo unde va avea asigurată pregatirea sportivă și cea școlară. În plus, va beneficia și de o indemnizație financiară.