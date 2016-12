Un nou post TV sportiv va fi lansat de Comitetul Olimpic

Ştire online publicată Luni, 12 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Comitetul Olimpic Internațional pregătește lansarea unui post de televiziune: The Olympic Channel. Acesta va începe să transmită în anul 2016.Comitetul Olimpic Internațional va lansa, în 2016, un post de televiziune. The Olympic Channel va transmite live competițiile sportive de la Olimpiadă timp de 24 de ore pe zi, reportaje despre atleți, știri și informații despre competitori.Potrivit broadbandtvnews.com, difuzarea acestor programe se va face în sistem Over the Top (OTT). Acesta este livrat direct de la furnizor către client, fiind folosită o conexiune deschisă la internet.Președintele Comitetului Olimpic Internațional, Thomas Bach, a precizat că, pupă lansarea postului TV la nivel global, în limba engleză, vor fi posibile și colaborări cu canale locale.Sediul noului canal TV se va afla în Madrid, echipa urmând să numere aproximativ 120 de persoane, scrie realitatea.net