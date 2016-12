Un „muschetar” constănţean, tot mai aproape de Europene

Un „muschetar” constănțean, tot mai aproape de Europene

Scrimerul constănțean George Drobot, de la CSS 1, se pregătește intens pentru Campionatul European de cadeți, care va începe la sfârșitul lunii. Spadasinul se află printre primii sportivi la categoria sa de vârstă și este „în cărți” pentru participare.În vârstă de 17 ani, George Drobot se află la ultimul său an la cadeți. Obiectivul pe care și l-a propus, încă de anul trecut, este de a participa la Campionatul European de la Budapesta, unde se vor duela cei mai buni scrimeri la categoria de vârstă respectivă.Participanții la această competiție se stabilesc pe baza punctajului acumulat la concursurile din circuitul continental. Din România, vor obține calificarea primii patru clasați, iar în momentul de față, George se află în aceste poziții. Sportivul antrenat de Ion Nițulescu și Monica Marinescu mai are de trecut un singur hop: turneul din Polonia, înainte de confruntarea europeană.„Așteptăm un concurs, la Cracovia, unde va pleca Drobot și cu Florea. Drobot ar fi în cărți pentru Europene, care se vor desfășura la sfârșitul lui februarie și începutul lui martie. Așteptăm rezultatul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Ion Nițulescu.Spadasinul constănțean și cu antrenorul său nu au avut o vacanță de iarnă prea mare. Ei s-au concentrat pe antrenamente încă din primele zile ale noului an.„Eu cu Drobot nu am făcut pauză decât pe 1 ianuarie. Am lucrat din greu, pentru că trebuia pregătit pentru acest concurs. Iar cu copiii mici, am început de pe 14 septembrie anul trecut. În rest, să sperăm că va merge Drobot la Europenele de cadeți”, a explicat profesorul Nițulescu.Pentru George Drobot, la Europenele din acest an va fi „acum ori niciodată”. Fiind ultimul an de cadeți, va trece la alt nivel de participare, așa că este ultima lui șansă de a confirma pe plan internațional la acest nivel.„Concursul nu este ușor deloc, va veni numai «spuma» Europei. Nu este ușor, dar nici imposibil de prins un loc în primii 8 sportivi. Diferențele se fac mai târziu. Până în 16, 17 ani, sportivii sunt aproape la egalitate. Sunt mai buni cei care au mai mult curaj în luptă”, a precizat Nițulescu.Pe lângă cadeți, în pregătirea antrenorilor Ion Nițulescu și Monica Marinescu se află și categoriile de copii, care au programată prima competiție în iunie.