Un meci cu Simona Halep şi Horia Tecău, cadoul perfect de Moş Nicolae

Kids Day, la Tenis Club Idu din Mamaia

Un meci cu Simona Halep și Horia Tecău, cadoul perfect de Moș Nicolae

Sâmbătă, la Tenis Club Idu, Moș Nicolae a îndeplinit visul a peste 350 de copii pasionați de tenis. Cei mici au avut ocazia să se întâlnească cu idolii lor Simona Halep și Horia Tecău și chiar să schimbe câteva mingi cu ei.Emoționați și plini de nerăbdare, 350 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani au venit, sâmbătă dimineață, la Tenis Club Idu pentru a participa la cea de-a treia ediție a evenimentului Kids Day. Chiar dacă animatorii încercau să îi distreze cu nenumărate jocuri, iar mascotele încercau să-i scape de emoții, cei mici aveau în cap un singur gând: să joace tenis cu Simona Halep și Horia Tecău.„Este un eveniment pe care am început să-l organizez acum trei ani și mă bucur că a crescut odată cu noi. Mă bucur că atenția copiilor a venit asupra tenisului și asupra sportului. Sperăm ca, pe viitor, să creștem aceste eveniment și să invit și alți jucători români, poate și pe câțiva din străinătate, în funcție și de programul lor. Sperăm să facem un eveniment frumos în fiecare an, de care să se bucure copiii, pentru că acesta este scopul nostru, este cadoul nostru pentru ei”, a declarat Horia Tecău, înainte de începerea evenimentului.Anul acesta, pentru a doua oară, Horia a decis să o invite pe Simona Halep, care și-a exprimat încântarea de a juca alături de copii: „Mă bucur foarte mult că sunt aici. Îi mulțumesc lui Horia că m-a invitat. Facem un lucru special pentru tenis și pentru copilași, să-și îndeplinească și ei visul, sunt sigură că toți au un vis, așa cum am avut și noi. Tenisul nu este un sport ușor, dar, dacă ai încredere și îți dorești, reușești. Întotdeauna când vin în Constanța este un sentiment deosebit, vin cu mare drag. Sper să mă inviți și anul viitor, Horia!”În primul an, Kids Day a avut loc în București, iar anul trecut și anul acesta a fost găzduit de Tenis Club Idu din Mamaia.„Am fost aleși pentru al doilea an consecutiv co-organizatori. Evenimentul este organizat în primul rând de Horia Tecău și invitații săi și este dedicat copiilor între 5 și 12 ani. Și în acest an, ne bucurăm de o prezență numeroasă, chiar mai numeroasă decât anul trecut, sunt peste 350 de copii. Sperăm să devină o tradiție organizarea sa la Constanța. Cred că se va păstra perioada de desfășurare atât pentru că este o lună în care Horia și jucătorii de tenis sunt disponibili, dar și pentru că este un cadou minunat pentru copii”, a spus managerul clubului, Alina Idu, pentru „Cuget Liber”.Întrebați dacă va fi obositor să joace cu 350 de copii, Simona a admis că va fi un pic mai greu, dar Horia a făcut o mică glumă: „Simona a bătut-o pe Serena Williams, așa că 350 de copii nu înseamnă foarte mult”.XXXCei doi jucători constănțeni s-au declarat bucuroși că pot să le arate celor mici ce înseamnă tenisul. Amândoi au mărturisit că îi urmăreau cu interes evoluția jucătorului constănțean Andrei Pavel.„Pentru că am crescut aici, în Constanța, i-am avut ca modele pe constănțenii noștri, pe George Cosac, pe Andrei Pavel. Am avut ocazia să joc alături de ei de câteva ori. Acum, antrenorii care ne-au pregătit pe noi ne dau pe noi ca model”, a adăugat Horia.„Eu nu am avut ocazia să joc, pentru că idolul meu era din altă țară, dar m-am întâlnit de câteva ori cu Andrei Pavel, care era un model pentru mine la vârsta aceea”, a mărturisit Simona.Toți fanii celor doi așteaptă cu nerăbdare momentul când îi vor vedea la dublu mixt. Cei doi au spus că își doresc să joace împreună, dar este foarte greu când ai multe competiții.„Simona mi-a promis că vom juca împreună un turneu de Grand Șlem. Este foarte greu să joci la simplu și la dublu, mai ales când joci semifinale și finale și să ai o evoluție constantă în turneele de Grand Șlem, dar aștept acel moment. Cu siguranță vom juca odată împreună, la dublu mixt. Ne înțelegem bine în afara terenului, cred că și pe teren va fi la fel”, a afirmat Tecău.XXXDespre anul 2015, Simona a spus că „va fi un an foarte greu, pentru că am multe puncte de apărat”, iar despre noua sa colaborare cu antrenorul român Victor Ioniță și suedezul Thomas Hogstedt, a menționat că „pe domnul Thomas Hogstedt nu îl știu prea bine, de aceea am hotărât să fie o lună de probă în Australia. Cu siguranță am foarte multe de învățat de la dânsul, sunt conștientă că mai am multe de învățat în tenis. Sunt deschisă pentru o colaborare, voi vedea dacă va merge în continuare sau nu. Pe Victor Ioniță l-am ales pentru că am încredere că o să fie bine, preparatorul fizic Teo Cercel a rămas, așa cum a fost și anul acesta și anul trecut. Am încredere în echipa mea, am încredere în mine, cu siguranță va fi un an bun. Sunt pregătită pentru orice, și pentru succes și pentru eșec”.