FC Farul se întărește masiv pentru retur

Un jucător dorit în trecut de Liverpool, în probe la Farul

Ştire online publicată Marţi, 17 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul principal Farului, Viorel Tănase, a avut la antrenamentul de luni șapte jucători noi. În afara mult așteptatului transfer al portarului George Curcă, pe terenul 2 al complexului sportiv din Str. Primăverii au mai putut fi văzuți: nigerienii Dino Eze și Michael Ide, Dumitru Copil, Viorel Popa, Ciprian Roșu și Andrei Neagoe, fratele mijlocașului farist Robert Neagoe. Dintre cei enumerați cei mai cunoscuți sunt nigerianul Dino Eze și Dumitru Copil. Primul a mai jucat în România la Steaua, Dinamo, Gloria Buzău, UTA Arad și Chimia Brazi. Cât despre Dumitru Copil, jucătorul originar din Arad, acesta are o poveste interesantă. Ajuns la 21 de ani, Copil a devenit cunoscut în peisajul fotbalului românesc în urmă cu patru ani când a fost la un pas de a semna cu renumita grupare engleză FC Liverpool. Din cauza condițiilor speciale de obținere a permisului de muncă și de realizare a transferurilor de jucători din Est, puștiul a pierdut trenul vieții. Ratarea transferului la Liverpool nu i-au blocat drumul lui Dumitru Copil spre granzii Regatului Unit, fiind ulterior cu un picior în curtea scoțienilor de la Celtic Glasgow, însă „catolicii” nu au reușit să parafeze transferul său. În cele din urmă puștiul pe atunci de numai 17 ani a semnat un contract pe doi ani cu formația Hearts of Midlothian. Pentru transferul „micului Hagi” așa cum era numit de jurnaliștii scoțieni, Hearts a achitat la acel moment 125.000 de lire sterline echipei Atletico Arad, formație la care Copil făcuse primii pași în fotbal. Aventura sa în Scoția nu a durat decât un sezon, mijlocașul părăsind gruparea de pe Tynecastle Stadium, după numai un an, în urma unui conflict cu conducerea clubului din Edinburgh.Ajuns acum în curtea Farului, mijlocașul care va împlinii pe 4 martie, 22 de ani, vrea să ia totul de la zero la Constanța și să pună osul la revenirea „rechinilor” în Liga I la sfârșitul acestui sezon.„Sunt foarte bucuros că mă aflu în curtea Farului. Este o șansă mare pentru mine și vreau să demonstrez că am valoare să joc aici. Farul este un club cu tradiție în fotbalul românesc și sper ca situația mea să se rezolve cât mai repede, iar în retur să pot ajuta echipa în lupta pentru promovare”, a declarat Dumitru Copil pentru Cuget Liber.Cristian PAHOMIE