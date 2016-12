Un investitor misterios! Academie de tenis, în incinta LPS Constanţa

Un investitor misterios! Academie de tenis, în incinta LPS Constanța

În urmă cu aproximativ un an, președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, se deplasa la Constanța pentru a se interesa de situația Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“, liceu ce ar fi urmat să facă parte din programul de organizare a mai multor Centre de Excelență construite de federație în toată țara.După discuții oficiale și planificări îndrăznețe, directorul liceului constănțean, prof. Andrei Szemerjai, a primit toate asigurările că instituția pe care o conduce întrunește toate condițiile pentru a face parte din acest proiect: internat, sală de mese și bază de pregătire. Bineînțeles, mai erau multe lucruri de pus la punct, însă era foarte important faptul că la Constanța se va construi o Academie de tenis.„Lucrările la teren vor începe în primăvara lui 2016. Am propus ca acest centru să se numească H.T.P, de la Halep, Tecău și Pavel, campionii care au crescut la Constanța”, declara atunci directorul Andrei Szemerjai.La un an distanță, proiectul a fost abandonat, iar Constanța a fost „intoxicată” încă o dată cu promisiuni deșarte. Nu se cunosc nici acum motivele reale pentru care s-a renunțat la constituirea acelor centre de excelență.„Domnul Cosac a venit, a inspectat, ne-a promis și apoi a plecat. Noi ne-am oferit disponibilitatea, însă nu putem face nimic de unii singuri. Ar fi fost un proiect extraordinar pentru orașul Constanța, dar nu știu ce s-a întâmplat”, a declarat, dezamăgit, prof. Andrei Szemerjai.Speranțele ca Liceul cu Program Sportiv să fie inclus în planul unei Academii de tenis au renăscut în aceste zile, când instituția fost in-spectată de un alt doritor, dispus să construiască în incinta liceului un centru de tenis la standarde euro-pene.„Acum o săptămână, a venit la noi un domn, în studiu de caz, să vadă de ce condiții dispune liceul nostru și a fost mulțumit. Ne-a spus că își dorește foarte mult să deschidă o Academie de tenis la cel mai înalt nivel, cu terenuri sintetice, cu balon, cu tot ce trebuie. Bineînțeles că am fost încântat de propunerea lui, fiindcă, dacă se va construi ceva, se va construi tot în beneficiul copiilor. Pentru acest lucru, va fi nevoie de un parteneriat public-privat, proprietar al spațiului nostru fiind Primăria Constanța. Durata acestui parteneriat ar urma să fie de 15-20 ani, fiindcă nimeni nu vine să investească 700-800 de mii de euro și apoi să fie alungat. Rămâne să ne mai întâlnim zilele următoare și să punem la punct pașii pe care îi avem de străbătut”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Andrei Szemerjai.