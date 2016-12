Un fotbalist român a semnat cu Arsenal Londra

24 Iunie 2015

Vlad Dragomir, căpitanul naționalei Under-16 a României, a semnat un contract pe trei ani cu Arsenal Londra, unul dintre cele mai mari cluburi din fotbalul englez, potrivit Realitatea.net.Mijlocașul, născut la Timișoara pe 24 aprilie 1999, va fi primul român care va evolua la Arsenal. Gruparea antrenată de Arsene Wenger va plăti clubului ACS Poli Timișoara, acolo unde a evoluat până acum Dragomir, o indemnizație de formare de aproximativ 100.000 de euro."Duminică seara voi pleca la Londra, la noua mea echipă. Mă bucur foarte mult pentru acest pas și sper că nu o să dezamăgesc pe nimeni. Oferta celor de la Arsenal mi s-a părut cea mai bună, am simțit că aici este locul meu. Nu am apucat să vorbesc cu domnul Arsene Wenger, dar nu se putea realiza transferul fără acordul lui. Într-un an sau doi, vreau să joc pentru prima echipa a Arsenalului" a declarat Dragomir, după anunțarea transferului.Debutul său oficial în tricoul echipei mari a lui ACS Poli Timișoara a venit pe 30 august 2014, pe finalul meciului câștigat la Mioveni cu scorul de 2-0. Cu acest prilej, Dragomir a devenit primul jucător născut în 1999, care a evoluat în eșalonul secund. Până la finalul ultimei ediții de campionat, el a mai prins o singură partidă în teren, un 3-0 cu FC Bihor, pe stadionul "Dan Păltinișanu".La sfârșitul lunii mai 2015, Dragomir a debutat la naționala Under 18, antrenată de Andrei Spier, pentru care a evoluat în două meciuri contra echipei similare a Croației.Referitor la transferul căpitanului lotului național pe care îl pregătește, selecționerul reprezentativei Under-16, Adrian Boingiu, a declarat pentru site-ul FRF: "Este unul dintre cei mai talentați din generația lui. Atât pentru el, cât și pentru noi, este un pas mare că a ajuns la Arsenal. Sper sa se acomodeze cât mai repede cu Londra. Am încredere 100% în posibilitățile lui de progres".