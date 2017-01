Un fotbalist de la Farul va juca în Malta

Mijlocașul Enghin Amet a fost convocat din nou la echipa națională Under-19 a României, după acțiunea din Republica Moldova. Mijlocașul farist Enghin Amet este chemat meci de meci la formația reprezentativă U-19, iar la finele acestei săptămâni va bifa o nouă convocare, pentru un stagiu de pregătire la Mogoșoaia (între 16 și 18 octombrie) urmat, la mijlocul săptămânii viitoare, de un meci amical în Malta, cu reprezentativa similară a țării gazdă. Convocarea este pentru sâmbătă, 16 octombrie, la ora 18, astfel că jucătorul ar avea timp să ajungă la lot după meciul Farul - Dinamo II, în caz că antrenorul Ioan Sdrobiș se va baza pe el la partida cu bucureștenii. Antrenată de Lucian Burchel, România U-19 este calificată direct la turneul final al Campionatului European din 2011, care se va desfășura la București, între 20 iulie și 1 august. Enghin Amet a revenit în această săptămână la Farul după o nouă acțiune la echipa națională, încheiată cu meci în Republica Moldova. Dacă „Părintele” l-ar putea opri în lot și chiar folosi pe Amet cu Dinamo II, pe alți doi mijlocași, L. Mihai II și Abuzătoaie, în continuare acciden-tați, mai mult ca sigur că nu-i va avea la dispoziție. De altfel, ambii au fost ieri la București, la Pompiliu Popescu, doctorul echipei naționale, pentru noi investigații medicale. Tehnicienii Farului au avut însă și alte probleme de lot la ședința de pregătire de ieri, pe care Bogdan Rusu și Vajou nu au putut-o duce la bun sfârșit, din pricina unor contracturi musculare. De asemenea, s-au mai resimțit Pașcovici și Adi Câmpeanu, în vreme ce Ursachi și Lucan au lucrat normal, depășind problemele medicale cu care s-au confruntat în ultimul timp. Ursachi are chiar șanse să înceapă titular meciul cu Dinamo II, partidă în care Rusu, eliminat la Brăila, nu va putea evolua. „Ne dorim să câștigăm și cu Dinamo II, ca să continuăm parcursul bun de până acum. Sper să rămân cât mai mult timp titular, bineînțeles în urma unor jocuri bune și a golurilor, pentru că asta mi-e meseria, să înscriu. Încă nu am ajuns la un nivel fizic optim, dar trag tare la antrenamente pentru a recupera deficitul de pregătire. Suntem mulțumiți de ultimele patru meciuri, în care nu am pierdut și am urcat la zero la adevăr. Sigur, se putea și mai bine și aici mă refer la egalurile cu Juventus și cu Dunărea Galați, când meritam să câștigăm” Adrian Hurdubei, atacant FC Farul