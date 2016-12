Un fost junior al RCJ Farul trăieşte aventura vieţii în Cipru

Un fost junior al RCJ Farul trăiește aventura vieții în Cipru

Un fost junior al echipelor de rugby RCJ Farul Constanța și Callatis Mangalia trăiește o experiență aparte în Cipru. Pilierul Floredan Dinu a descins în Insula Afroditei în anul 2000 și, după ce a stat departe de teren timp de cinci ani, a reintrat în forță în fenomen, ajungând până în echipa națională.„Când am ajuns în Cipru, nu am găsit echipe de rugby. Abia în 2005 soția mea a venit cu un ziar în care era un articol despre rugby. Am sunat imediat, iar a doua zi eram la antrenament, după o perioadă de pauză de cinci ani”, povestește Dinu, citat de site-ul frr.ro.Rugby-ul în insulă are însă o bază destul de limitată, ceea ce a împiedicat Ciprul să devină membră cu drepturi depline a International Rugby Board. Prima solicitare la IRB a fost respinsă, deoarece nu era îndeplinită condiția unei ligi interne cu minimum patru echipe. Din această cauză, „Muflonii” - așa cum e cunoscută naționala Ciprului - nu au putut participa la eliminatoriile zonei europene pentru Cupa Mondială din 2015.Zilele trecute, ciprioții au învins, scor 46-13, pe teren propriu, naționala Ungariei și și-a depășit propriul record mondial de invincibilitate - 23 de victorii consecutive în meciuri internaționale. Grație acestui succes, „Muflonii” au promovat în divizia 2B a Cupei Europei pe Națiuni, la două divizii sub 1B, unde joacă Republica Moldova, și la trei divizii sub 1A, unde joacă România.