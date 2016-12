Un eseu a făcut diferenţa la derby-ul LPS - Cleopatra

4

discutii

Salut dle fost jucator, bun revenit pe site. Iti reamintesc si tie, cum le-am spus tuturor. Usa redactiei este deschisa pentru toata lumea, am prezentat activitatile tuturor cluburilor, nu numai de rugby, fara nicio problema, cu atat mai mult cu cat este vorba despre un club de copii sau juniori. Redactia Sport are colaborari cu peste 60 de structuri sportive constantene, este loc pentru toata lumea. In privinta dlui Cojocaru, iti recomand sa parcurgi arhiva Cuget Liber, sa vezi cate activitati au fost prezentate, inclusiv cu galerii foto, in paginile Cuget Liber. Dl. Cojocaru cred ca are o problema de comportament, personal nu il inteleg, pt ca, in calitate de pedagog, ar trebui sa fie un exemplu, din toate punctele de vedere, pentru copiii pe care ii educa. Dl Cojocaru are numarul meu de telefon, pe care chiar la folosit la un moment dat, pentru a furniza informatii, s-a inventat si mailul, sunt suficiente cai de comunicare, doar sa doreasca. Dl. Cojocaru are insa o alta atitudine, niste frustrari mai vechi, unele justificate, alte nejustificate, pentru care puteau fi gasite alte solutii. Asadar, mingea e in terenul sau, iar ceea ce posteaza pe site demonstreaza, din pacate, acele frustrari de care am vorbit.