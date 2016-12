Un cunoscut jurnalist sportiv a MURIT

Sâmbătă, 05 Martie 2016.

A MURIT un cunoscut jurnalist sportiv american, informează CNN. Bud Collins, un legendar comentator de tenis a încetat din viață în cursul zilei de vineri, la vârsta de 86 de ani.Collins a fost primul reporter sportiv american din presa scrisă care avea rubrici dedicate pe televiziunile de profil.Jurnalistul a scris și o carte de referință în domeniul tenisului "The Bud Collins History of Tennis: An Authoritative Encyclopedia and Record Book."