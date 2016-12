„Un copil are nevoie de familie, educaţie şi sport de plăcere“

„Big Ghiță“ Mureșan:

„Un copil are nevoie de familie, educație și sport de plăcere“

Ştire online publicată Marţi, 23 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ghiță Mureșan a dedicat patru zile din vacanța sa la mare pentru a-i învăța pe puștii constănțeni câte ceva din tainele baschetului. Summer Camp Tour se desfășoară pentru prima dată în Constanța și are la bază dorința marelui baschetbalist de a întoarce țării aceeași educație prin sport de care a beneficiat și el.Ghiță Mureșan a explicat că scopul acestei tabere naționale nu este descoperirea de noi talente, ci oferirea unei experiențe frumoase despre ceea ce înseamnă sport.„Sportul dezvoltă caracter și lideri. Sportul le oferă copiilor sănătate și socializare, atenție și dorință de muncă“, a declarat „Big Ghiță“, în conferința de presă organizată, ieri, la Centrul Comercial Tom, unde au loc și antrenamentele pentru copii.Până mâine, 120 de copii, cu vârste între9 -11 ani și 12-14 ani, vor avea la dispoziție câte trei ore jumătate pe zi să „fure“ câte ceva din valorile frumoase enumerate de Mureșan, pe care le dezvoltă sportul.În intervalul orar 9-12.30 și 14-17.30, copiii din cluburile de performanță sau copii care nu au mai jucat vreodată baschet participă la antrenamente și demonstrații ale sportivilor de performanță, luând totodată parte la concursuri cu premii. Totul se desfășoară sub atenția fostei vedete NBA, care oferă sfaturi tehnice și demonstrații.Pentru că numărul de copii interesați este mare și pentru ca lucrul să se desfășoare mai ușor, alți cinci instructori coordonează antrenamentele.„După ce termini cu sportul, te întorci la diplomă“Ghiță Mureșan a mărturisit că sportul nu este o modalitate de a fugi de școală și că nu este imposibil să le faci pe amândouă.„Viitorul copiilor este școala. După ce termini cu sportul, te întorci la diplomă“, sunt vorbele baschetbalistului, care a oferit ca exemple alți colegi de ai lui, care nu au avut performanțe în sport și care, astăzi, își câștigă existența din cunoștințele pe care le-au dobândit la școală.Mureșan a mai precizat că, peste hotare, sportivii sunt foarte apreciați în școli și reprezintă imaginea instituției de învățământ. L-a dat ca exemplu chiar pe fiul său din clasa a opta, care, pentru a face parte din echipa școlii, trebuie să aibă note mari la învățătură.Așadar, concluzia pe care Ghiță Mureșan a exprimat-o este următoarea: „Un copil are nevoie de familie, educație și sport de plăcere“.v v vProgramul de popularizare a baschetului în România a avut deja patru ediții la Cluj, iar anul acesta s-a extins și în Timișoara, Brașov, București și Constanța.Peste 600 de copii, care au aplicat pentru program, au avut șansa de a se distra, de a învăța baschet și de a progresa, după cum mărturisește Ghiță Mure-șan.Alexandra COJOCARU