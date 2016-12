Un campion autoritar şi un final rarisim, la Trofeul Techirghiolului

5

Zaim

Marean este bolnav psihic mai are putin si explodeaza de cata prostie si grasime are acumulat in trupul ala obez de umflat slinos cu mecla de BABUIN Lipsa de sex in tandem cu laba cu ambele maini la distrus psihic pe nebun Niciodata nu a fost vazut in compania vreunei femei Mai date dracu de prost psihopat