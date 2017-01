Dublul Horia Tecău / Yves Allegro, în turul doi la US Open

Un break suficient pentru victorie

Dincolo de Atlantic, la New York, Horia Tecău trăiește un prim motiv de bucurie: s-a calificat în turul doi al probei de dublu de la US Open, egalându-și astfel cea mai bună performanță într-un turneu de Grand Slam pe 2008. Perechea Horia Tecău (Ro-mânia) / Yves Allegro (Elveția) a acces în turul doi al probei de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, cel de-al patrulea, și ultimul, de Grand Slam de anul acesta. În runda inaugurală, constănțeanul și partenerul său au reușit o victorie mare, scor 7-6 (10), 6-3, în fața cuplului Teimuraz Gabashvili (Rusia) / Ivo Karlovic (Croația), după un meci în care am consemnat un singur break! În setul întâi, s-a mers cap la cap, fiecare pereche valorificând avantajul serviciului, iar în tie-break, un lung de linie al lui Tecău a făcut diferența. În setul secund, rusul și-a pierdut serviciul și zarurile erau aruncate: victorie în 85 de minute pentru dublul româno-elvețian. În turul doi, Tecău și Allegro vor înfrunta adversari și mai puternici, pe învingătorii din meciul Mahesh Bhupathi (India) / Mark Knowles (Bahrain, nr. 4) - Johan Brunstrom / Thomas Johansson (Suedia). Tot în proba de dublu, dar la secțiunea feminină Sorana Cârstea și Monica Niculescu s-au calificat în turul doi, după ce au dispus (6-1, 6-4) de cuplul format din americancele Asia Muhammed și Melanie Oudin. Româncele vor juca în faza următoare împotriva perechii câștigătoare din întâlnirea Natalie Dechy (SUA) / Casey Dellacqua (Australia) - Klaudia Jans / Alicja Rosolska (Polonia). La simplu, Victor Hănescu a trecut cu bine de primul hop, eliminându-l din competiție, 7-6 (5), 6-3, 2-6, 6-3, pe spaniolul Albert Montanes, succes grație căruia tenismanul român și-a asigurat 30.000 de dolari. În turul secund, „Hăne” îl va întâlni pe Dmitri Tursunov (Rusia, cap de serie nr. 26). În schimb, la feminin, S. Cârstea și M. Niculescu au părăsit deja competiția - prima din turul II, cea de-a doua în runda inaugurală. La US Open, organizatorii oferă premii în valoare totală de 19,6 milioane de dolari. Finalele se vor disputa pe celebra arenă Flushing Meadows, pe 7 septembrie, pe suprafață rapidă.