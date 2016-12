Un bob cum altul nu-i! Andreea Grecu şi Erika Halai, campioane naţionale

Un bob cum altul nu-i! Andreea Grecu și Erika Halai, campioane naționale

Aflați sub zodia succesului de la Campionatul Mondial de bob și skeleton - starturi ce a avut loc în stațiunea Mamaia, sportivii români s-au reunit, în perioada 29 septembrie - 1 octombrie, la Câmpulung Muscel, pentru a se întrece în cadrul Campionatelor Naționale.Rezultate excelente a obținut echipajul format din atleta de la CS Farul Constanța Andreea Grecu și Erika Halai, care a reușit să cucerească titlul național de seniori, în proba de bob 2 persoane, depășindu-le pe Maria Constantin și Giorgiana Lupu, desemnate și campioane naționale de tineret. Altă performanță notabilă a fost reușită de Ștefania Popescu, de la CSSI Mamaia, locul trei în proba de skeleton pentru juniori.„Concurența a fost mai aprigă ca niciodată. Au fost mulți sportivi, semn că demersurile noastre de a promova sporturile de iarnă în România au efectul dorit. Am organizat Campionatul Mondial din Mamaia, iar în paralel, am demarat proiectul «Iarna car și vara sanie», în care am dorit să arătăm tuturor că nu este un sport atât de exclusivist și poate fi practicat de toată lumea. Drept urmare, la aceste întreceri am avut parte în proba de bob 2 persoane, feminin, de șapte echipaje, ceea ce nici în țări precum Germania sau Canada nu întâlnești”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Paul Neagu.Competiția s-a desfășurat pe pista sportivă CS Muscel, iar organizarea a fost una foarte bună, toți sportivii simțindu-se bine în aceste zile de concurs. Totuși, există speranță că, pe viitor, aceste Campionate Naționale ar putea ajunge să fie organizate la Constanța sau pe litoralul românesc.„Organizarea a fost bună, ne simțim bine mereu aici, chiar și timpul a ținut cu noi. Avem promisiuni din partea unui partener privat că se va construi o nouă pistă de împingere a bobului la Constanța. Dacă se va întâmpla așa, vom face toate eforturile posibile de a aduce Campionatele Naționale la malul mării”, a concluzionat Paul Neagu, antrenorul lotului național feminin de bob al României.