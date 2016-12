Un atlet veteran constănţean, medaliat cu bronz la Balcaniadă. După 20 de ani, din nou pe podium!

Un atlet veteran constănțean, medaliat cu bronz la Balcaniadă. După 20 de ani, din nou pe podium!

La București, a avut loc Balcaniada de atletism pentru veterani, unde Vasile Apetroaie, de la CS Eforie, a câștigat medalia de bronz la proba de 800 de metri, cu timpul de 2 minute, 25 secunde, la categoria M45. Aceasta nu a fost singura probă la care Apetroaie a participat. La ștafeta balcanică, alături de Florin Precup, Iulian Alexe și Bogdan Dumitrescu, constănțeanul a mai urcat încă o dată pe treapta a treia a podiumului. La individual, la probele de 1.500 metri și 5.000 metri, atletul din Eforie s-a clasat pe locul al cincilea. Constănțeanul este mândru de alegerea de a reveni la pasiunea sa de-o viață, atletismul.„Practic atletism din tinerețe, însă am făcut o pauză de 20 de ani și am reluat antrenamentele de anul acesta. Balcaniada este al doilea concurs la care particip de când am revenit pe pistă, dar este cel mai important. Pentru mine e o mare bucurie că am avut parte de asemenea rezultate, într-un timp scurt, ținând cont de vârstă. Mă antrenez singur. În fiecare zi alerg câte 10 - 15 km”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Vasile Apetroaie.Sportivul veteran dorește ca următorul concurs să fie Balcaniada de sală din Turcia, unde obiectivul va fi o medalie sau două, în funcție de numărul de probe la care va participa. „Vine frigul, însă ambiția este mai mare. Aș vrea să particip la Balcaniada de sală din Turcia. Mai am timp să mă decid la ce probe voi participa. Vreau să văd unde mă comport cel mai bine”, a mai adăugat atletul.