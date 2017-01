Un arădean a câştigat finala Hattrick Masters

Un arădean a câștigat finala Hattrick Masters

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Silviu Gongola, un tânăr de 22 de ani din Arad, absolvent al Facultății de Management, a câștigat, joi seară, finala Hattrick Masters, obținând ceea ce pentru comunitatea românească din hattrick înseamnă victoria finală în Liga Campionilor. Pentru cei care utilizează Internetul, Hattrick nu mai are nevoie de prea multe prezentări. Jocul te transformă în managerul unui club de fotbal, pe care îl iei de la o divizie inferioară și încerci să urci. Totul se petrece în timp real și sunt destule elemente care apropie jocul de realitate. Silviu Gongola este primul român care pătrunde în ultimul act al acestei competiții, care este un fel de Champions League virtual. Aici ajung doar două echipe din fiecare țară, câștigătoarea campionatului și câștigătoarea Cupei. „Nu stiu dacă chiar mă așteptam la parcursul acesta, deși erau dorința, visul și obiectivul meu. Voiam să câștig Masters-ul, dar, într-un fel, parcă nu-mi vine să cred că am reușit să ajung până aici”, mărturisește arădeanul. „Dacă au timp și chef, le-aș recomanda jocul și celor implicați în fotbalul mare. Plus persoanelor pasionate de un football manager online”, a mai spus Silviu. Silviu Gongola a ajuns în Liga 1 cu echipa „Super_Stars”, iar joi seară a susținut „meciul vieții“, finala Hattrick Masters, contra lui FC Michelndorf, formație deținută de un utilizator din Austria. Super_Stars a învins în final cu 2-1. Meciul s-a desfășurat în Argentina, pe stadionul „Don Gino Onofri”, cu o capacitate de 135.001 locuri. „Au fost formații puternice în ediția din 2008, din Brazilia, Argentina, Olanda, Germania sau Suedia. Eu am trecut de adversari din Bangladesh (cel mai ușor meci), Letonia (un adversar bunicel), Africa de Sud (echipa bună, antrenorul echipei conduce și Naționala), apoi am eliminat reprezentantele Suediei, asta și ca să răzbun eliminarea României din 1994. În turul 6 am prins cel mai puternic adversar, campioana Germaniei, apoi, în semifinale, pe cea a Norvegiei“, a declarat Sliviu Gongola, citat de sportarad.com.