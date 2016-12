Un adversar disperat şi arbitri fără experienţă

De ce are parte CS Tomis în meciul de la Brașov, cu Rulmentul, din Liga Națională de handbal feminin:

Un adversar disperat și arbitri fără experiență

Echipa de handbal feminin CS Tomis Constanța se pregătește de asaltul final, care să o ducă în cupele europene. După 23 de etape în care n-a urcat mai sus de locul șapte, formația de la malul mării are șanse, astăzi, să se apropie de podiumul Ligii Naționale. Meci pe viață și pe moarte, astăzi, de la ora 17.00, la Brașov, unde, în runda a 24-a de campionat, se întâlnesc Rulmentul și CS Tomis, două echipe cu obiective diametral opuse: gazdele trag cu dinții să evite retrogradarea, în timp ce constănțencele sunt obligate să câștige, pentru a rămâne în cursa pentru Europa. Handbalistele antrenate de Ion Crăciun și Victor Dăbuleanu au plecat optimiste, ieri dimineață, spre Brașov. Din lot fac parte atât Mihaela Pârâianu, cât și Mihaela Seifer, două jucătoare afectate de accidentări mai vechi, dar care, deși nu vor putea evolua la capacitate maximă, își doresc mult să-și ajute echipa să obțină ambele puncte. „Avem de înfruntat un adversar care a trecut prin multe schimbări. Dintr-o forță a campionatului, care, anul trecut, se bătea cu Oltchim, a ajuns, printr-o conjunctură nefericită, la retrogradare. Însă, în ultimele luni, de când a venit ca antrenoare Mariana Tîrcă, echipa s-a întărit, s-a sudat, are o altă exprimare, un joc colectiv și laborios. Nu ne va fi deloc ușor, dar, dacă vrem în cupele europene, nu avem voie să greșim. Sper să fim lăsați în pace și, când spun asta, mă refer la arbitraj (n.r. - oficiază brigada bucureșteană Ana Maria Duță / Diana Florescu). Suntem îngrijorați, la un meci cu o asemenea încărcătură cred că federația ar fi trebuit să delege arbitri cu mai multă experiență. Punem și răul înainte și, dacă va fi să iasă așa, noi vom fi principalii vinovați, pentru că am irosit puncte prețioase, la Deva, Rapid sau Reșița”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală. Celelalte partide ale rundei: Cetate Deva - HC Zalău, Oltchim Râmnicu Vâlcea - Rapid București, Universitatea Cluj - HCM Baia Mare (ora 16.00, în direct la Digi Sport Plus), Știința Bacău - Universitatea Reșița, HC Dunărea Brăila - HC Oțelul Galați, HCM Buzău - HCM Roman. Clasamentul la zi: 1. Oltchim (48 puncte), 2. U Cluj (34 p), 3. HCM Baia Mare (31 p), 4. HCM Roman (30 p), 5. Dunărea Brăila (29 p), 6. HC Zalău (28 p), 7. CS Tomis (28 p). *** Ieri, la Bacău, s-a disputat partida dintre Știința și Steaua București, restanță din cadrul etapei a 24-a a Ligii Naționale de handbal masculin. După 60 de minute, victoria a revenit gazdelor, cu scorul de 32-30. Steaua joacă duminică, 2 mai, de la ora 13.30, în direct la Sport.ro, returul semifinalei de Cupa Cupelor, cu Fraikin BM Granolliers (Spania), în deplasare. În tur, bucureștenii au câștigat cu 32-28.