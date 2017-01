Şumudică vrea un preparator fizic de la Rapid

Șumudică vrea un preparator fizic de la Rapid

// Marius Șumudică vrea să-și completeze staff-ul cu un preparator fizic de la Rapid, cu care se discută actualmente. // Antrenorul Farului crede că seria în care joacă Farul e dificilă, iar printre adversarii de la promovare se numără Sportul Studențesc, FCM Bacău și Petrolul. // „De duminică, de când am fost contactat de Farul, nu știu dacă am dormit cinci ore, gândindu-mă cum să fac să nu avem probleme. Am fost în discuții avansate cu Gloria Bistrița, am avut propuneri și de la 2-3 divizionare secunde, dar am ales Farul, pentru că vreau să fac performanță. Urmează să semnez. În privința achizițiilor, am în vizor și unii jucători de la fosta Progresul”, a spus Șumudică. // Farul II va fi menținută, pentru că, printre altele, e nevoie de tineri pentru prima echipă, care trebuie să joace tot meciul cu un junior în teren. // „Așteptăm pe oricine lângă noi, suntem deschiși la colaborare”, a spus Cosmin Mihăilescu.