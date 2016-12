Şumudică şi-a anunţat plecarea de la Astra? "Nu mai prind meciul cu Plzen"

Șumudică și-a anunțat plecarea de la Astra? "Nu mai prind meciul cu Plzen"

Ştire online publicată Joi, 13 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Marius Șumudică a anunțat, azi, că renunță la postul de antrenor al Astrei Giurgiu, chiar înainte de meciul cu Viktoria Plzen, de pe 20 octombrie, din etapa a treia a grupelor Europa League. Tehnicianul a luat această decizie ca urmare a vânzării lui Denis Alibec la Steaua."Eu am încercat și azi să am o discuție cu conducerea clubului, dar au fost ocupați cu acest transfer. Vom vedea ce strategie vom adopta, voi vorbi și cu ceilalți jucători exponențiali, cu conducerea, cu toată lumea, pentru că e o situație greu de gestionat. Meciul cu Plzen e cam departe, adică nu-l mai prind!", a spus Șumudică, pentru Dolce Sport.Aceasta este a treia oară când Marius Șumidică anunță că va demisiona din cauza comportamentului conducerii. "Nu mi s-a transmis că-l vor vinde pe Alibec. Ce ne deranjează cel mai mult, pe mine și pe jucători, e că Alibec a fost vândut după ce au venit și ne-au promis că nu va mai pleca niciun jucător, să semnăm amânarea de plată. Am semnat și a doua zi a fost vândut Alibec. Deci nu-mi miroase a bine", a completat Șumudică, citat de realitatea.net