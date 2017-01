Şumudică rămâne antrenorul Farului, Marcel Lică nu mai vine preşedinte

Șumudică rămâne antrenorul Farului, Marcel Lică nu mai vine președinte

Ieri, în urma unei discuții cu jucătorii, patronul Giani Nedelcu a hotărât să-l readucă pe Șumi pe banca tehnică a Farului. Clubul se află însă în continuare în căutarea unui președinte, după ce Marcel Lică nu a fost instalat în acest post. Patronul FC Farul, Giani Nedelcu, a avut ieri o ședință de o oră cu jucătorii în vestiar, la capătul căreia „marinarii” au acceptat să iasă la antrenament, după ce li s-a promis că, până joi, vor fi achitate toate restanțele financiare. Totodată, fotbaliștii au obținut readucerea pe banca tehnică a lui Marius Șumudică, tehnician care fusese demis duminică. Meciul de la Botoșani și evenimentele care au urmat i-au cauzat lui Marius Șumudică unele probleme de sănătate, care au necesitat deplasarea la spital, pentru investigații și tratament. „S-au pus toate lucrurile la punct. Până joi, se rezolvă și problemele financiare, iar noi, de câte ori am promis că dăm un leuț, l-am dat. Jucătorii au fost alături de Șumudică. Au spus că nu el a greșit. Am căzut de acord cu ei ca Marius să rămână antrenor. Băieții și-au luat angajamentul că, de acum încolo, își vor da viața pe teren”, a declarat Giani Nedelcu. Căpitanul de la Botoșani, Vasilică Cristocea, a confirmat că problema financiară e pe cale de rezolvare. „Ni s-a promis că, în 2-3 zile, se vor achita toate restanțele către jucători, să fim la zi. În aceste condiții, problema promovării va rămâne în exclusivitate a echipei. Totul va depinde numai de jucători. Sperăm să nu mai facem pași greșiți”, a arătat Cristocea. Dacă „marinarii” au primit asigurări că banii vor veni zilele acestea, iar problema antrenorului și-a găsit rezolvarea, mai rămâne de găsit un președinte, după ce Mircea Crainiciuc a fost demis, iar Marcel Lică nu a fost instalat, ieri, în acest post. Duminică, Giani Nedelcu anunțase că „Marcel Lică va fi noul președinte, am bătut palma”, dar, ieri, sosirea fostului vicepreședinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor a căzut. Prima condiție pentru realizarea mutării era ca Lică să obțină acceptul actualului său club, Metalul Constanța, lucru care, a declarat Lică, nu s-a realizat. „Patronul meu, Valentin Șurghie, nu a fost de acord cu transferul la Farul. Respect această decizie și mă conformez, pentru că-l respect foarte mult pe domnul Șurghie”, a spus Lică, pentru „Cuget Liber”. „Cu Marcel Lică am discutat ieri (n.n. - duminică) de două ori, am venit la Constanța pentru tratative. Noi îl și vedeam președinte, nu ne așteptam să nu poată pleca de la Metalul. Nu vrea să-și bată joc de acel om, care i-a întins mâna înaintea noastră. Acum, trebuie să găsim pe altcineva pentru postul de președinte”, a spus Giani Nedelcu.