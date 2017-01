Şumudică l-a scos din antrenamentul de ieri pe Alexandru Măţel

Șumudică l-a scos din antrenamentul de ieri pe Alexandru Mățel

Principalul Farului i-a reproșat fundașului său dreapta că nu a dat niciun semn de viață după ce s-a întors de la lotul național de tineret și că nici ieri, când a ajuns la echipă, nu a venit să vorbească cu antrenorii. Întors, ieri, la echipă, după o absență de zece zile, în urma meciurilor Naționalei cu Letonia și Insulele Feroe, Alexandru Mățel l-a supărat pe antrenorul Marius Șumudică. Ieri după-amiază, după o sesiune de studiu video, în care s-a discutat ultimul meci, cel de la Botoșani, „marinarii” au ieșit la antrenament, pe terenul secund. Pe când jucătorii se pregăteau să execute primul exercițiu, Șumudică i-a reproșat lui Mățel că nu a luat legătura cu antrenorii după încheierea stagiului de la echipa reprezentativă și că nici măcar ieri, când s-a prezentat la Farul, fundașul nu a venit să vorbească cu ei. După care l-a scos din antrenament, transmițându-i, supărat, că, dacă vrea să joace în acest week-end, să meargă la Farul II. Luarea de atitudine a lui Șumudică duce cu gândul la faptul că Mățel nu va fi în lotul Farului pentru Dinamo II, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla, având în vedere că, pe de o parte, Mățel nu are drept de joc la echipa secundă, iar, pe de altă parte, într-un caz similar, Șumi l-a trimis la Farul II și pe Matei, cu două zile înainte de meciul cu Sportul Studențesc, însă, apoi, după o discuție lămuritoare, l-a reprimit în lot pe Cosmin, care a jucat, titular chiar, în victoria cu 1-0 a „marinarilor”. Probleme sciatice Pentru meciul cu Dinamo II (duminică, ora 11, în direct la Sport Klub), Farul pleacă la București mâine, după antrenamentul de dimineață, și se va caza la hotelul „Chrystal Palace”. În capitală, va face joncțiunea cu lotul Matei, care, aseară, a sus-ținut, în Austria, ultimul meci din prima etapă a preliminariilor Campi-onatului European Under-19. Farul îi are indisponibili pentru disputa cu Dinamo II pe stoperul Diogo, care a primit o etapă de suspendare după eliminarea de la Botoșani, și pe Vlas, accidentat. Probleme medicale (de natură sciatică) întâmpină și Cristocea, Chico și Ben Teekloh, dar Șumudică speră să-i recupereze pe toți până la ora jocului. La antrenamentul de ieri, Cristocea și Chico au lucrat fără probleme, inclusiv cu mingea, dar liberianul a acuzat în continuare dureri și a efectuat doar alergări, pregătindu-se separat. Un semn de întrebare figurează și în dreptul lui Rusmir, care a primit drept de joc de la Federație, dar, până nu îi va fi obținută și viza medicală, tot nu va putea fi folosit. „Dinamo II a schimbat antre-norul, instalându-l pe Costel Orac și tot timpul un asemenea moment aduce un impact la echipă. Orac și-a propus să scoată repede echipa din subsolul clasamentului, dar și eu am obiectiv, să fac maximum de puncte în următoarele etape. Important este să jucăm bine și să câștigăm acest meci”, a afirmat Marius Șumudică, antrenorul principal al Farului. Șase jucători, trimiși la Farul II În privința lui Andrade, Farul a solicitat oficial de la FIFA certificatul internațional de transfer al portughezului, act pe care-l așteaptă astăzi, astfel încât să poată depune în timp util toate actele la FRF, iar mijlocașul să poată fi apt pentru disputa cu Dinamo II. Șumudică a detașat la Farul II, la confruntarea de astăzi, cu Viscofil, șase jucători: Fl. Dobre, Buzea, Mansur, Păcuraru, Soare și Fatai. Astăzi, Păcuraru va semna noul contract (unul pe trei ani), după renegocierea pe care a avut-o cu clubul.