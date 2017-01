Şumudică îl va avea antrenor-jucător la Farul pe Bogdan Andone

Șumudică îl va avea antrenor-jucător la Farul pe Bogdan Andone

Fostul fotbalist al „marinarilor” din sezonul 1997/1998 și-a reziliat contractul cu formația cipriotă Ermis Aradippou, iar luni se va întoarce în România. Marius Șumudică, antrenorul principal al Farului, a rezolvat problema celui de-al doilea secund, urmând a-l aduce la echipă pe Bogdan Andone (34 de ani), care va și juca. Andone este cumnatul lui Șumudică, iar Farul nu este o necunoscută pentru el, întrucât a jucat la Constanța în sezonul 1997/1998. „După lungi tratative, Bogdan și-a reziliat contractul cu echipa cipriotă Ermis Aradippou, iar luni va ajunge în România, din Slovenia, acolo unde este în cantona-ment. Bogdan mă va ajuta de pe bancă, dar am nevoie de el și în teren. Va fi un campionat greu, astfel că experiența unui Bogdan Andone, Șchiopu, Pașcovici, Cristocea sau Liviu Ștefan va conta mult”, a declarat Marius Șumudică. Potrivit principalului farist, Pașcovici este aproape de o înțelegere cu Farul, cele două părți urmând a bate palma la începutul săptămânii viitoare. Zilele acestea, Farul susține două noi amicale, astăzi, cu Unirea Slobozia (ora 20, terenul principal), și mâine, cu Callatis Mangalia (ora 10, terenul secund). Pentru Șumudică, rezultatele din aceste meciuri nu contează foarte mult, tehnicianul punând bază pe meciurile din Italia. „Mâine (n.n. - astăzi), intrăm pentru prima dată pe terenul mare, și în nocturnă. Vreau să-i mai destind pe băieți, după aceste zile dure de pregătire, să le dau plăcerea de a juca. În Italia, vor conta și rezultatele. Chiar dacă vom întâlni și echipe de Serie A, eu vreau să și câștig. Să știți că și anul trecut, cu Progresul, am făcut o figură frumoasă, cedând greu contra Fiorentinei, în repriza a doua”, a arătat antrenorul Farului. În privința sistemului de joc pe care-l va interpreta Farul în Liga a II-a, Șumudică se gândește la două module, 4-4-2, cel în care a jucat echipa până acum și despre care a vorbit cu jucătorii, și 4-2-3-1. „Agreez 4-4-2-ul, dar s-ar putea ca în unele meciuri să folosesc doi închizători. Oricum, linia de patru fundași o voi păstra”, a dezvăluit „Șumi”, care se va baza foarte mult pe Matei ca junior în teren. Și Leu, mijlocașul stânga aflat actualmente în probe la Farul, este junior, dar Șumudică își îndreaptă atenția și spre Farul II și Academia de Fotbal, de unde i-a sărit în ochi, printre alții, stoperul Florentin Tudorache, care mai are doi ani de juniorat. Cei care nu vor prinde prima echipă a Farului vor fi detașați la Farul II, iar unii vor fi împrumutați la Liga a III-a, cei mai mulți la Callatis Mangalia. În stagiul din Italia, dintre cei 23 de jucători care vor fi deplasați, fundași centrali vor fi maximum patru. „Vreau să-i dăm undeva aproape de Constanța, ca să-i putem urmări cu ușurință, eu sau secunzii mei. La Liga a II-a este exclus, pentru că nu vreau să întăresc adversarele noastre. Cel mai probabil vor merge la Mangalia. Îi cunosc pe oamenii de acolo, atât pe Costi Bârbora, cât și pe Mugurel Cornățeanu, cu care am jucat la Sportul Studențesc, și ne respectăm”, a mai spus Marius Șumudică. Altfel, atacantul Tibi Moldovan, care a suferit o entorsă de gleznă în amicalul cu Oil Terminal, speră să revină la pregătire de săptămâna viitoare.