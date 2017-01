Şumudică îl are în vedere pe Şchiopu pentru postul de secund

Șumudică îl are în vedere pe Șchiopu pentru postul de secund

Accidentat grav în jocul de debut al Farului în acest campionat, la Giurgiu, fundașul central Cristi Șchiopu (35 de ani și nouă luni) este luat în calcul de antrenorul Marius Șumudică pentru postul de secund al său. „Mai am nevoie de un secund și m-am gândit să fie un farist, apropiat și dedicat echipei. Îl am în vedere pe Șchiopu, dar încă nu m-am hotărât, mă mai gândesc. Am avut o discuție cu Cristi, însă nu în profunzime“, a declarat Șumudică, pentru „Cuget Liber“. În acest moment, Cristi Șchiopu este în recuperare după operația suferită în urma accidentării de la Giurgiu.