Şumudică, despre scandalul pariurilor: Peste 80% din Liga 1, jucători sau antrenori, pariază!

Șumudică, despre scandalul pariurilor: Peste 80% din Liga 1, jucători sau antrenori, pariază!

Ştire online publicată Duminică, 14 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul Marius Șumudică (44 de ani) a declarat, sâmbătă, după egalul obținut acasă de Astra, 2-2, în prelungiri cu CFR Cluj, că peste 80% dintre cei implicați în Liga 1 joacă la pariuri, potrivit Romanialibera.ro.”Peste 80% din Liga 1, fie că sunt conducători, jucători sau antrenori, pariază”, a spus, la Dolce Sport, antrenorul Astrei, care a declarat că nu a comis nicio ilegalitate și așteaptă decizia Comisiei de Disciplină.Daniel Niculae și-a apărat antrenorul. "Nu este o crimă să pariezi. Atât timp cât nu se pariază pe propriile meciuri, nu cred că este atât de rău. Sunt foarte mulți sportivi care joacă la pariuri, dar nu cred că pot fi condamnați decât dacă mizează pe propriile jocuri", a spus atacantul Astrei, la Digi Sport citat de Mediafax.După egalul obținut, în prelungiri, cu CFR Cluj, Șumudică l-a lăudat pe brazilianul Fernando Boldrin, autorul unei "duble". "Boldrin este jucătorul pe care Chiajna l-a refuzat spunând că e de fotbal în sală sau pe plajă! L-am adus gratis aici, am avut ofertă pentru el și nu l-am vândut! Cu siguranță el va face diferența. Pe mine, acest egal m-a dus la patru puncte de locul doi, Viitorul. Toată lumea spunea că Viitorul va defila, dar vedeți ce se întâmplă. Am jucat cu o echipă CFR Cluj care ar trebui să se bată la titlu an de an. Am întâlnit o echipă bună, cu calitate, care nu mai are nicio presiune: nici a retrogradării, nici a play-off-ului.Am reușit să găsim soluții ținând cont că ne-au lipsit, nu mai spun de Budescu, trei jucători buni: Teixeira, Alibec și Geraldo. Am găsit soluții, am marcat și, în cele din urmă, am reușit să egalăm. Marea noastră problemă e că ratăm foarte mult. Nu e un punct norocos, pentru că am avut foarte multe ocazii. Nu sunt nemulțumit de arbitraj, dar se pare că nu pot să câștig agasă cu domnul Rusandu. Pierd sau fac egal", a spus Șumudică la Digi Sport."Sunt sută la sută concentrat aici, am vorbit cu toată conducerea, cu domnul Șumudică și nu e nicio problemă. Dau totul pentru Astra. Nu regret absolut nimic din ce am spus, am fost sută la sută realist. Nu pot să zic că mă așteptam să fiu titular. Eu m-am pregătit foarte bine, iar domnul Șumudică decide cine joacă sau nu. Am închis subiectul ăsta, nu mai am ce să discut. O posibilă ofertă de la Steaua? Dacă e una foarte, foarte bună și pentru mine, dar și pentru club, de ce nu?", a declarat Gabriel Enache, la Dolce Sport.Traian Marc, portarul CFR-ului, și-a recunoscut greșeala de la primul gol al Astrei. "N-a fost un joc prea reușit din partea mea! Am greșit decisiv la primul lor gol, iar pe final am fost penalizați din nou. Faza s-a derulat foarte repede. Colegii m-au încurajat, nu a fost vorba de niciun reproș. Ar fi fost o victorie muncită, pe care o meritam, chiar dacă Astra a avut o posesie mai mare decât noi. Trebuie să uităm acest meci și să privim spre următoarea partidă", a declarat Marc, la Digi Sport.Astra Giurgiu și CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 2-2, meciul disputat sâmbătă, în etapa a 24-a din Liga 1. Au marcat: Boldrin 63', 90+3' - Juan Carlos Ruiz 38', Victor Bruno 56'.