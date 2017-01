Şumudică ar fi în cărţi pentru banca tehnică a Rapidului

Șumudică ar fi în cărți pentru banca tehnică a Rapidului

În urma hotărârii lui Viorel Hizo de a pleca de la Rapid, se vehiculează că gruparea giuleșteană îl are în vedere pentru postul de antrenor principal și pe Marius Șumudică. Tehnicianul Farului a punctat că Rapidul nu se refuză, dar că, momentan, e sub contract cu Farul. Ce se va întâmpla în perioada următoare rămâne de văzut, mai ales că, se spune, ar fi avut loc unele contacte între Șumudică și Rapid. „Acum sunt în drum spre Galați. Mâine (n.n. - sâmbătă) voi fi pe banca Farului. În ceea ce privește Rapidul, nu am ce să comentez, deocamdată am contract cu Farul. Însă nu știu ce se va întâmpla în continuare. Timpul le va rezolva pe toate”, a declarat Șumudică, vineri seară, pentru „Cuget Liber”. Șumi nu a plecat la Galați alături de echipă, vineri, la ora 16, întrucât a participat, la București, la ședința Comisiei de Disciplină a Federației Române de Fotbal, unde a fost reclamat de arbitrul Radu Petrescu. A fost a doua înfățișare în acest caz, iar comisia a fixat un nou termen, pentru miercuri, 4 noiembrie. De la București, Șumudică a plecat la Galați.