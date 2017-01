Şumi stă pe bancă la Brăneşti

Șumi stă pe bancă la Brănești

r Antrenorul Farului spune că și-a ispășit cea de-a doua etapă de suspendare la meciul de Cupă cu Săgeata Stejaru, astfel că va putea sta pe banca tehnică la Brănești. „Sper să fie un atu atât pentru echipă, cât și pentru mine. Voi fi mai liniștit mental și voi putea să mă fac mai înțeles jucătorilor”, a declarat Șumudică. r Principalul constănțean e mulțumit de arbitrul meciului de la Brănești, Teodor Crăciunescu. „Delegarea e OK. Teo e un arbitru corect, cu sânge rece, dovadă cele două cartonașe roșii din Ștefan cel Mare. Își face meseria, dar, pe de altă parte, faptul că ia decizii radicale poate fi și periculos”, a spus Șumudică. r După ce s-a întâmplat pe faza defensivă în meciul cu Concordia Chiajna, Șumudică a declarat că Farul nu va mai juca niciodată la ofsaid în acest campionat. „Dacă e nevoie, intru eu și stau ultimul apărător. Dacă stăteam pe bancă la meciul cu Chiajna, sigur pătrundeam pe teren, îl luam pe unul cu mâna și-l înțepeneam acolo, să nu mai iasă la ofsaid. Am stat însă în tribună și nu am putut sări gardul, să iau apoi 20 de etape de suspendare”, a arătat Șumudică. r Antrenorul crede că, în acest moment, compartimentul deficitar al Farului e apărarea, unde nu există concurență. „Nu ne-am așteptat la accidentările lui Șchiopu și Pașcovici. Dacă juca Șchiopu cu Chiajna, nu aveam probleme. Ne-a lipsit plasamentul său”, a spus Șumudică.