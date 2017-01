Şumi şi Vivi se războiesc din nou

Astăzi, la Stejaru, de la ora 16 (în direct la sport.ro), Farul - Petrolul

Șumi și Vivi se războiesc din nou

Repusă pe linia de plutire de cele două victorii consecutive, în „Cupă” și campionat, Farul vrea să-și continue seria pozitivă cu încă un succes, care l-ar unge la suflet pe antrenorul Marius Șumudică. Văzute drept două dintre principalele favorite la promovare, Farul și Petrolul au început greoi campionatul, dar, în ultima săptămână, soarele a ieșit și pe strada lor. „Marinarii” au realizat o dublă victorioasă (Cupa României - campionat), iar prahovenii au bifat primul succes în Liga a II-a. Astfel că ambele echipe își pun speranțe în meciul de astăzi, de la Stejaru, că și-ar putea continua revirimentul și ascensiunea în clasament și că i-ar lua fața unei contracandidate. „E o partidă foarte importantă, pe care trebuie s-o câștigăm. Cu trei puncte, ajungem în prima jumătate a clasamentului și automat după aceea, având două meciuri acasă, cu Sportul și cu Stejaru, dacă ne ajută Dumnezeu să luăm toate punctele, eu zic că ne vom instala pe podium. Noi am întâlnit în primele meciuri ce am avut mai bun în serie, nu am beneficiat de un program care să ne avantajeze, cu formații mai slabe. Probabil că apoi vom avea meciuri mai ușoare, care să ne ajute să terminăm cât mai sus”, a spus antrenorul principal al Farului, Marius Șumudică. „După cele două victorii de săptămâna trecută, mai așteptăm două, în meciurile foarte grele cu Petrolul și Sportul, echipe de tradiție. Sper că băieții au înțeles că numai sacrificându-se au succes. Trebuie să batem, pentru a ne liniști complet suporterii și pentru a aduce cât mai multă lume la stadion”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, și Mircea Crainiciuc, președintele executiv al clubului constănțean. Partida cu Petrolul e și un duel al orgoliilor între Șumudică și managerul general al prahovenilor, Valeriu Răchită. Cei doi au avut numeroase contre în ultimul timp, Vivi nedigerând faptul că Șumi i-a luat locul la CSM Ploiești. Chiar dacă, diplomat, Șumudică nu reduce meciul la o afacere între el și Răchită („E un meci ca oricare altul, pe care sper să-l tranșez în favoarea mea. Nu mă interesează cine e antrenor, eu vreau să câștige Farul”), cu siguranță însă că o victorie ar valora înzecit pentru tehnicianul „marinarilor”. *** Formația probabilă a Farului: Vlas - Mățel (cpt.), Bubuleandră, Papp, Gaston - B. Andone, Cristocea, Rusmir, Mansur - Chico, M. Ene. Arbitrează Emil Voicu (Bacău); asistenți - George Fridl (Comănești), Cătălin Teodor (Brăila); rezervă, Paul Coman (Tulcea); observatori, Alexandru Crișan, George Bădescu (ambii, din București).