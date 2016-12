Constructorul-Cleopatra - Poli Iași 20-19, în Divizia Națională la rugby

Ultima secundă cu noroc

Meci pe muchie de cuțit, sâmbătă, pe stadionul din „Badea Cârțan”, între Constructorul-Cleopatra și Poli Iași, în etapa a noua a Diviziei Naționale de rugby. Gazdele au câștigat cu 20-19, dar au avut mari emoții până în ultima secundă. Fără cinci titulari, toți reținuți la naționala de juniori sub 20 de ani a României, Constructorul-Cleopatra a obținut o victorie mare în partida cu Poli Iași. După ce Bujoreanu a irosit o lovitură de penalitate, Ciucă a marcat primul eseu al întâlnirii, în min. 25, transformare ratată de același Bujoreanu, dar, patru minute mai târziu, moldovenii au reușit un eseu la centru, transformat, 5-7, acesta fiind și scorul primei reprize. După pauză, Poli și-a mărit avantajul printr-o nouă încercare transformată, 5-14, dar constănțenii nu au depus armele. Două eseuri ale lui Enache, unul transformat de Maftei, au readus formația de pe litoral la conducere, 17-14, iar când Maftei a mai trimis balonul printre „bețe”, din lovitură de penalitate, 20-14, suporterii au crezut că totul s-a terminat. Lovitura de teatru putea veni în prelungiri. La ultimul atac, ieșenii au culcat balonul în terenul de țintă, la colț, 20-19, dar au ratat transformarea și, totodată, șansa de a pleca de pe litoral cu ceva mai mult decât punctul bonus defensiv. Antrenorii Cristian Brănescu și Gheorghe Florea au folosit următoarea formulă de start: Pastramă, Enache, Munteanu, Anton, Ferțu, Ababei, Bratu, Grigore, Irimia, Bujoreanu, Bușcă, Puiu, Ciucă, P. Rotaru, Cătănoiu. Au mai jucat: Maftei și Pîslariu. „Felicit toată echipa pentru atitudinea în joc, băieții au trecut testul de maturitate. Cei care au intrat în teren au făcut să nu se cunoască absența celor ținuți la lot. Sigur, nu totul a fost perfect, am pierdut multe baloane în margine, dar importantă este victoria”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristian Brănescu. La partidă, a asistat și antrenorul emerit Mihai Naca, tehnician sub comanda căruia Farul a câștigat șase titluri de campioană națională. Celelalte rezultate ale Seriei a II-a: Steaua București - U Baia Mare 30-18, RC Bârlad - RCM Timișoara 10-12. În clasament, lideră este Steaua, cu 41 de puncte, urmată de Baia Mare (35 p), Timișoara (22 p), Constructorul-Cleopatra (17 p), Iași (13 p) și Bârlad (2 p). Ocupantele primelor trei poziții se vor califica în play-off și vor lupta pentru titlul național, în timp ce echipele situate pe ultimele trei locuri vor merge în play-out, unde obiectivul este evitarea retrogradării. Etapa viitoare (sâmbătă, 11 aprilie), echipa constănțeană va evolua în deplasare, în compania Universității Baia Mare. *** În Seria I, RCJ Farul nu a avut nicio emoție în partida de la București, contra Olimpiei. Așa cum era de așteptat, „marinarii” antrenați de Bruce Hodder, Virgil Năstase și Florea Opriș au câștigat la pas, scor 64-3, gazdele intrând doar de câteva ori în 22-ul constănțean. Celelalte rezultate ale rundei: U Cluj - Dinamo București 12-51, CFR Brașov - Bucovina Suceava 10-38. În clasament, Dinamo ocupă locul întâi (41 p), urmată de RCJ Farul (40 p), Cluj (23 p), Olimpia (18 p), Suceava (10 p) și Brașov (0 p). Etapa viitoare (sâmbătă, 11 aprilie), la București, va avea loc marele derby al campionatului: Dinamo - RCJ Farul, de la ora 11, în direct la TVR 2.