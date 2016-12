Ultima şansă pentru „marinari“

Duminică, la București, de la ora 13, Sportul Studențesc - FC Farul

Ultima șansă pentru „marinari“

Dacă nu bat în Regie, constănțenii își iau adio de la accederea în Liga 1, distanța dintre ei și locul doi rămânând la cinci puncte sau crescând la opt. Farul încearcă, duminică, să-și mențină în viață șansele de promovare, cu o victorie pe terenul Sportului Studențesc, ocupanta locului secund, ultimul promovabil. „Marinarii” se găsesc la cinci puncte în spatele „studenților”, iar, acum, în meci direct, au posibilitatea de a se apropia la două lungimi de bucureșteni și de a mai păstra speranțe la atingerea Ligii 1. „Am ajuns într-un moment decisiv. Duminică, vedem dacă vom mai avea șanse la promovare. Cu siguranță, jucătorii noștri vor da totul pe teren, dar ne va fi foarte greu să câștigăm, având în vedere câți indisponibili avem. Ne va fi foarte greu să alcătuim formula de bază. Mă uitam pe formațiile care s-au confruntat în tur. Sportul și-a păstrat echipa, în vreme ce la noi mai sunt doar 3-4 fotbaliști. Sportul e favorita certă a meciului, dar asta nu înseamnă că nu mergem să batem, pentru că doar victoria ne ajută. Sportul evoluează foarte bine acasă, însă nu este obișnuită să joace la egal, știe doar să atace, lucru de care va trebui să profităm. După înscăunarea lui Gică Butoiu, atmosfera în lotul nostru e mai destinsă și mai liniștită, dar e greu ca în numai o săptămână să schimbăm radical situația”, a declarat antrenorul secund al Farului, Bogdan Andone. La Farul lipsesc Ninu (suspendat), Chico, Ben Teekloh și Gaston (accidentați), în vreme ce căpitanul Mățel s-a antrenat vineri aproape normal și are șanse să joace. De la Sportul, Răzvan Farmache nu va avea oportunitatea să evolueze împotriva fostei sale formații, fiind suspendat. „În Regie, ne agățăm de ultima șansă. E un meci decisiv pentru Farul. Odată cu partida de duminică, sperăm să ne revenim din toate punctele de vedere. Eu vin după o perioadă în care am fost folosit foarte puțin, fostul antrenor trecându-mă în linia a doua. Îmi doresc enorm să joc cât mai bine și să marchez, ca să arăt că trebuia să evoluez mai mult în aceste patru etape. Sper să mă regăsesc în primul 11 și să-mi dovedesc adevărata valoare. Îmi convine că jucăm cu două vârfuri, dar importante sunt rezultatele, nu sistemul. Depinde și de noi, jucătorii, dar suntem și la mâna altor rezultate” Marius Ene, atacant Farul Formația probabilă a Farului: Sardescu - Mățel (cpt.), Pătrașcu, Larie, Păcuraru - M. Soare, B. Andone, Cristocea, C. Matei - Fatai, M. Ene. Arbitrează Istvan Kovacs (Carei); asistenți, Mihai Artene (Vaslui), Costin Florescu (Satu Mare); rezervă, Cătălin Pană (București); observatori, Tudor Constantinescu (București), Ioan Mandoca (Brașov). Stejaru joacă la Breaza, șanse mici să se împiedice Etapa a 23-a a Ligii a 2-a la fotbal, seria întâi, se dispută după programul: sâmbătă, 10 aprilie, ora 11: Tricolorul Breaza - Săgeata Stejaru, Dunărea Giurgiu - Dunărea Galați, Victoria Brănești - Dinamo II (în direct la sport.ro), Concordia Chiajna - FCM Bacău, FC Snagov - FC Botoșani, Gloria Buzău - Delta Tulcea; ora 13: Steaua II - CSM Rm. Sărat (sport.ro); duminică, 11 aprilie, ora 13: Sportul Studențesc - FC Farul (sport.ro). Petrolul Ploiești - Cetate Suceava nu se va juca, gazdele urmând a câștiga cu 3-0. Clasament Liga a II-a 1. Victoria Brănești 22 14 6 2 42-16 48 (+15) 2. Sportul 22 12 5 5 41-18 41 (+8) 3. Săgeata Stejaru 22 11 5 6 26-18 38 (+5) 4. Delta Tulcea 22 10 6 6 22-13 36 (+3) 5. FC Farul 22 11 3 8 30-23 36 (0) 6. Petrolul 22 8 11 3 31-17 35 (+2) 7. FC Snagov 22 10 5 7 37-31 35 (+2) 8. Concordia Chiajna 22 10 3 9 32-22 33 (0) 9. Steaua II 22 8 8 6 23-18 32 (+2) 10. FCM Bacău 22 9 5 8 34-32 32 (-1) 11. Dunărea Giurgiu 22 8 5 9 26-30 29 (-1) 12. Dunărea Galați 22 8 4 10 18-21 28 (-5) 13. FC Botoșani 22 7 6 9 23-23 27 (-9) 14. Gloria Buzău* 22 8 7 7 26-26 23 (+1) 15. Dinamo II 22 6 3 13 22-34 21 (-15) 16. Cetate Suceava** 22 2 9 11 14-40 15 (-21) 17. Tricolorul Breaza 22 4 3 15 17-44 15 (-15) 18. CSM Rm. Sărat 22 2 6 14 5-43 12 (-21) Etapa viitoare Sâmbătă, 17 aprilie, ora 11: Dunărea Galați - Concordia Chiajna, FCM Bacău - Victoria Brănești, Tricolorul Breaza - Steaua II, CSM Rm. Sărat - Gloria Buzău, Delta Tulcea - Dunărea Giurgiu, FC Botoșani - Sportul Studențesc; ora 13: Săgeata Stejaru - FC Farul; duminică, 18 aprilie, ora 13: Dinamo II - Petrolul Ploiești. Cetate Suceava - FC Snagov nu se va juca, oaspeții urmând a câștiga cu 3-0.