Turneul WTA de la Shenzhen. Simona Halep, la un pas de primul trofeu al anului

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 3 WTA și cap de serie nr. 1, s-a calificat în finala turneului de la Shenzhen (China), competiție în care organizatorii pun la bătaie premii în valoare totală de 500.000 de dolari.Așa cum s-a întâmplat și în partidele precedente, campioana din Constanța a învins-o clar, scor 6-2, 6-3, vineri, pe chinezoaica Saisai Zheng (locul 97 WTA), la capătul duelului din semifinale, care a durat o oră și 26 de minute. Replica asiaticei a fost destul de palidă, ea solicitând îngrijiri medicale pentru dure-rile de spate, survenite în finalul primului set, când Simona conducea cu 5-2.„Sunt foarte mândră de cum am evoluat săptămâna asta, am avut un start bun. Astăzi (n.r. - vineri), nu am jucat la nivel maxim, dar o parte a publicului a fost de partea mea și îi mulțumesc. Sper să am un an bun, fanii să fie mereu alături de mine și să ajung din nou la Turneul Campioane-lor”, a declarat Simona Halep.În ultimul act al turneului chinez, constănțeanca o întâl-nește, sâmbătă, pe elvețianca Timea Bacsinszky (locul 47 WTA; cap de serie nr. 8), care a eliminat-o în semifinale pe favorita nr. 2, Petra Kvitova (Cehia). Va fi cea de-a doua confruntare directă dintre cele două sportive, precedenta încheindu-se cu victoria constăn-țencei, în 2010, în turneul de la Torhout (Belgia).Grație accesului în finală, Simona Halep și-a asigurat 180 de puncte WTA și 55.323 de dolari.