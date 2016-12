Turneul Oval 5 Beach Rugby deschide seria sporturilor de vacanţă

În luna iunie, la Mamaia

Turneul Oval 5 Beach Rugby deschide seria sporturilor de vacanță

Cea de-a șasea ediție a turneului Oval 5 Beach Rugby va avea loc, anul acesta, pe plaja „Cazino” din Mamaia, în perioada 21-24 iunie. Organizatorii evenimentului sunt Federația Română de Rugby, CS Cleopatra Mamaia, Asociația Județeană de Rugby Constanța, Asociația Sportivă Oval 5 Beach Rugby România și Direcția Județeană de Sport și Tineret Constanța.„Competiția adună la start, an de an, peste 1.000 de copii. Este vorba despre un concurs inclus în seria sporturilor de vacanță, grație cărora oferim șansa multor copii din județe îndepărtate ale țării să vină la mare, unii chiar pentru prima dată!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan.După ce vor placa pe nisip, micii rugbiști se vor muta pe iarbă. Astfel, între 25 și 29 iunie, pe stadioanele „Constructorul-Cleopatra” și „Mihai Naca”, se vor desfășura întrecerile ediției inaugurale a turneului de mini-rugby dotat cu Trofeul Cleopatra.La Toulouse, Campionatul European Naționala de rugby juniori U18 a României va participa, în perioada 26 martie - 5 aprilie, la turneul final al Campionatului European, găzduit de orașul Toulouse (Franța). Sub comanda selecționerului Radu Nicolae Mocanu, se regăsesc și doi jucători de la CS Cleopatra: Alin Davidoaia și Ionuț Pântea.De asemenea, gruparea din Mamaia are nu mai puțin de opt jucători convocați la naționala U19: Ovidiu Cojocaru, Andrei Iurea, Alexandru Cozma, Cristian Strătilă, Sebastian Agapie, Ionel Melinte, Vlăduț Popa și Claudiu Trandafir. Ei au luat parte, recent, la turneul amical pe care „stejăreii” l-au susținut în Canada, înfruntând, în două rânduri, reprezentativa similară a „frunzei de arțar”.