Trupa constănţeană de dans "True Volt" a cucerit aurul la World Dance Masters

Trupa constănțeană de dans "True Volt" a cucerit aurul la World Dance Masters

Constanța se remarcă încă o dată pe scena internațională de dans. O trupă de copii cu vârste cuprinse între 10 și 13 ani a fluturat tricolorul atunci când a urcat pe prima treaptă a podiumului la etapa finală a concursului de dans World Dance Masters, categoria urban dance, desfășurat în Porec, Croația.Trupa „True Volt” s-a calificat la etapa finală a competiției, după ce a câștigat locul al treilea la nivel național la preselecțiile concursului ESDU Dance Star România, în luna martie. „Am cucerit acest titlu datorită seriozității și ambiției acestor copii. Am reprezentat cu mândrie România. Trupa se află în această formulă de doar șase luni. Mă bucur că am reușit să formez o așa echipă. Sperăm la cât mai multe medalii și titluri. Am încredere în acești copii și cred că, dacă vor fi în continuare așa de serioși și de ambițioși, plini de viață și de poftă de dans, vor reuși să se afirme alături de cei mai buni dansatori internaționali”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, coregraful trupei, Alin Popa. „True Volt” este compusă din șapte membri: Armand Săvulescu, Mario Constantinescu, Alexandru Mita, Ionuț Neacșu, Andreea Godeanu, Andreea Comănescu și Ștefan Coman.Alin Popa practica dansul de aproximativ nouă ani și nu este coregraf doar de street dance, ci și de dans sportiv, dar și instructor de Zumba Fitness. El a participat la numeroase workshop-uri, spectacole și competiții, atât în România, cât și în străinătate.