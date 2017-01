Trofeul Carpaţi a fost anulat

Naționala de handbal feminin nu va mai evolua în turneul de la Cluj

Trofeul Carpați a fost anulat

Ediția 2009 a tradiționalei competiții de handbal feminin dotate cu Trofeul Carpați a fost anulată, din cauza programului de la Campionatul Mondial din China, unde naționala tricoloră va fi nevoită să plece cu o săptămână înainte de start, pentru acomodare. „Trofeul Carpați de la Cluj s-a anulat, pentru că ar fi dat peste cap programul naționalei pentru Mondiale. Pe noi, însă, ne-a destabilizat Coreea, care inițial a spus că ne va primi să jucăm acolo pentru acomodare, iar acum s-a răzgândit, pe motiv că ne putem întâlni în grupele prin-cipale. Vom avea un turneu în Norvegia, la mijlocul lunii noiembrie, dar, până la plecarea spre China, am mai avea nevoie de câteva meciuri amicale. Va fi destul de greu, noi căutăm în continuare adversare, dar majoritatea echipelor și-au stabilit deja programul”, a declarat selecționerul Radu Voina. După ce, la ediția din 2007, a ocupat locul patru, tricolorele speră să urce în fazele superioare și la CM din China, unde sunt repartizate în Grupa C. România își va juca meciurile din grupă la Suzhou, adversare urmând a fi, în ordine, reprezentativele statului Chile (5 decembrie, ora 12.15), Japoniei (6 decembrie, ora 16.15), Ungariei (7 decembrie, ora 16.15), Tunisiei (9 decembrie, ora 16.15) și Norvegiei (10 decembrie, ora 14.15). Până atunci, naționala tricoloră va pleca, luni, în Danemarca, pentru a se bate pentru Cupa Mondială. Pe 22 septembrie, de la ora 21.00, Ionela Gâlcă Stanca și compania vor da piept cu selecționata țării gazdă, pe 23 septembrie, de la ora 17.00, adversara tricolorelor va fi Rusia, iar pe 24 septembrie, de la ora 17.00, vor primi replica Suediei. Semifinalele sunt programate pe 26 septembrie, iar finalele, o zi mai târziu. *** Echipa națională de handbal masculin tineret a României va susține, la finalul săptămânii, la Sighișoara, trei meciuri de verificare în compania reprezentativei de seniori a Republicii Moldova. „Am profitat de faptul că s-a reunit echipa de seniori a României și, având în vedere că Liga Națională este întreruptă, am organizat această acțiune și la nivelul reprezentativei de tineret”, a declarat directorul tehnic al naționalei României, Gheorghe Goran. Meciurile România - Rep. Moldova se vor juca la Sighișoara, după următorul program: vineri, de la ora 18.00, sâmbătă, de la ora 17.00, și duminică, de la ora 10.30. Naționala de seniori a României va disputa o partidă amicală cu Ungaria, sâmbătă, de la ora 15.00, la Oradea, în memoria hand-balistului Marian Cozma, ucis, în februarie 2009, într-un club din Veszprem. *** Ieri, s-au jucat partidele etapei a treia a Ligii Naționale de handbal feminin. CS Tomis Constanța (antrenor, Goran Kurteș) a evoluat în deplasare, pe terenul HC-ului Zalău. După 60 de minute, victoria a revenit gazdelor, cu scorul de 27-22 (14-8). Celelalte rezultate ale rundei: HC Dunărea Brăila - Cetate Deva 32-27, Știința Bacău - Rulmentul Brașov 28-36, U Cluj - HCM Buzău 37-23, Oltchim - HCM Roman 35-23, Rapid București - HC Oțelul Galați 25-37, HCM Știința Baia Mare - U Reșița 35-25. Etapa a patra a campionatului se va disputa în data de 3 octombrie.