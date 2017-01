Rulmentul Brașov - Larvik HK 19-25, în manșa a doua a finalei Cupei Cupelor

Trofeul ajunge în Norvegia

Echipa de handbal feminin Rulmentul Brașov a ratat câș-tigarea Cupei Cupelor, după ce a fost învinsă, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 19-25 (10-10), de norvegiencele de la Larvik HK, în manșa a doua a finalei. Pentru brașovence, au marcat Alexandrescu (7), Neagu (4), Gogârlă (4), Damian (2), De Sousa (1) și Niculae (1). În tur, Larvik se impusese cu 25-21. „Îmi pare rău că nu am avut puterea să câștigăm la o diferență care să ne permită să aducem cupa aici. Păcat de această atmosferă extraordinară din sală. Am pierdut o luptă, nu și războiul, și sper să devenim mai puternici din această înfrângere, pentru că acum știm ce înseamnă o finală europeană. Dacă nu am fi avut un program atât de încărcat pe finalul sezonului, poate am fi reușit să învingem. S-a văzut oboseala, lipsa de clarviziune și tocmai aceste aspecte au făcut diferența”, a declarat antrenoarea Mariana Tîrcă. La partidă, a asistat și președintele României, Traian Băsescu, șeful statului înmânând nordicelor prețiosul trofeu. Pentru că Rulmentul n-a câștigat Cupa Cupelor, ocupanta locului șase din Liga Națională, U Cluj, nu va evolua în cupele europene în stagiunea următoare.