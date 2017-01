Islanda - România 34-28, în turneul amical de handbal masculin din Danemarca

Tricolorii au căzut în plasa „pescarilor“

Reprezentativa de handbal masculin a României a susținut, vineri seară, la Skjern, primul meci din cadrul turneului amical din Danemarca. Adversara tricolorilor a fost naționala Islandei, vicecampioana olimpică, după 60 de minute, tabela indicând scorul de 34-28 în favoarea nordicilor. Trupa lui Aihan Omer urmează să mai joace cu echipele Bosniei-Herțegovina (sâmbătă, ora 15,10, la Silkeborg) și cu cea a țării gazdă (duminică, ora 14,50, la Randers). Selecționerul român a declarat că, în primul rând, își dorește să revină din turneul danez, ultima veri-ficare înaintea participării la Campionatul Mondial din Croația, fără jucători accidentați. „Nu mă aștept la ceva senzațional, ci la o verificare utilă, acesta fiind și scopul. Rezultatele nu sunt pe primul plan, cel mai important este să punem în aplicare ceea ce am pregătit până acum din punct de vedere tactic: atac, apărare, tot ce și-a propus echipa să joace la Campionatul Mondial. E important să ne întoarcem fără accidentări, să evităm improvizațiile și să jucăm în formulă completă”, a declarat tehnicianul constănțean, care are sub comandă și șase handbaliști de la HCM: Stănescu, Popescu, Toma, Timofte, Buricea și Nicolae. Marele absent din lotul „Turcului” este Alin Șania, care a suferit o gravă accidentare la tendon. Interul recunoaște că îi va fi greu să urmărească Mondialele la televizor, dar spune că le va ține pumnii strânși coechipierilor: „Obiectivul nostru la CM ar fi trecerea de prima fază a grupelor. Ce facem de acolo va fi o mare performanță. E foarte greu să joci trei meciuri în trei zile, mai ales că debutăm în compania Franței, campioana olimpică. Este o situație delicată. Dacă joci cu Franța mai ușor, riști să iei bătaie la 20 de goluri, care ar afecta moralul băieților. Dacă jucăm tare și obținem un rezultat bun, riscăm să nu mai fim concentrați și montați pentru următoarele meciuri”. Turneul final al CM va avea loc, între 16 ianuarie și 1 februarie, în Croația. România este repartizată în Grupa A, alături de Franța, Ungaria, Argentina, Australia și Slovacia.