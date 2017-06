Tricolorele, victorie mare în Fed Cup. Simona Halep, magistrală!

1

IMBECILITATEA VESTULUI

UMORUL ESTE UNIVERSAL SI FARA LIMITE. ALTFEL NU AR FII UMOR. ASTAZI IN LUME ESTE MODA "POLITIC CORECT" ,ESTE PROST VAZUT UN COMENTARIU UMORISTIC PE SEAMA NEGRILOR SI ARABILOR. EVREII NU S-AU SUPARAT NICIODATA,DIMPOTRIVA,EI INSASI FAC UMOR PE SEAMA LOR.ASTA DEMONSTREAZA CAT DE SUSCEPTIBILI SUNT NEGRII SI ARABII SI IN SPECIAL RECUNOASTEREA INFERIORITATII. AVEM TOT DREPTUL- AM SPUS TOT DREPTUL-SA FACEM UMOR DE ORICE GRAD PE SEAMA LUI DUMNEZEU SI LUMEA SE DISTREAZA. ARABII ,NEGRII SI DICTATORII AU LIPSA GENA UMORULUI. AM AVUT O EXPERIENTA DE ACEST FEL INTR-UN COLEGIU FRANCEZ UNDE DIRECTORUL, ALGERIAN DE ORIGINE, A PRETINS SA CER SCUZE UNUI DOBITOC ,ELEV DE 12 ANI, ARAB SI EL, PTCA. "L-AM JIGNIT"!!!!! CRETINII DIN TARILE VESTICE ZISE CIVILIZATE PRIMESC CU BRATELE DESCHISE TOT MAGREBUL SI ORIENTUL MIJLOCIU CARE LE ARUNCA COMPATRIOTII IN AER, IAR NOI CRESTINII DIN EUROPA CENTRALA SUNTEM DE NEDORIT. BRAVO ILIE!!!!!!