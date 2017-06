Tricolorele şi-au adjudecat Trofeul Carpaţi. "Suntem pe drumul cel bun!"

Tricolorele și-au adjudecat Trofeul Carpați. "Suntem pe drumul cel bun!"

Ştire online publicată Marţi, 27 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Naționala feminină de handbal-tineret a România a reușit să câștige prima ediție a Trofeului Carpați U19, chiar în Sala Sporturilor din Constanța, după trei zile pline de meciuri, cu adversari dintre cei mai puternici din Europa: Olanda, Franța și Rusia.În prima zi, naționala tricoloră, pregătită de constănțeanul Ion Crăciun, a trecut de Olanda, scor 28-25 (18-11), în timp ce Franța a dispus de Rusia, 25-23. Surprinzătoare victoria franțuzoaicelor, dacă ținem cont de faptul că Rusia este campioana mondială la această categorie de vârstă. Însă, rusoaicele nu s-au putut baza pe două din cele mai valoroase jucătoare ale actualei generații și lucrul acesta s-a simțit.În etapa a doua, Rusia a pierdut, din nou, de data aceasta contra Olandei, scor 26-29, spulberându-și orice șansă de a mai ridica trofeul. În cea de-a doua partidă, tricolorele au învins la limită Franța, scor 26-25 (14-13), și s-au instalat pe prima poziție a grupei. În ziua decisivă stabilirii ierarhiei finale, Franța a trecut de Olanda, scor 33-26, iar România a terminat la egalitate cu Rusia, in extremis, scor 22-22 (12-13), reușind să marcheze în ultima secundă a meciului, din aruncare de la 7 metri. Golul a declanșat fiesta în tabăra jucătoarelor românce, reprezentând un imbold moral important înaintea debutului Campionatului European de tineret, ce va avea loc, luna viitoare, în Slovenia.Festivitatea de premiere a fost oficiată de către președintele Federației Române de Handbal, Alexandru Dedu, iar premiile individuale au fost acordate jucătoarelor Sorina Tîrcă (România) - golgeterul competiției, Elena Nagy (România) - cel mai bun portar și Meline Nocandy (Franța) - cea mai valoroasă jucătoare a turneului.v v v„Suntem pe o linie bună înaintea Campionatului European, chiar dacă am trecut printr-o perioadă de acumulare, cu meciuri foarte multe. Mai avem un turneu amical înaintea Europenelor și sperăm să mai reglăm din lucrurile care nu merg cum ar trebui. Jucătoarele au nevoie de timp pentru omogenizare, fiindcă sunt câteva jucătoare noi în echipă și nu s-au creat automatismele. Cu siguranță putem mai mult, am mare încredere în fete și sper să facem o figură frumoasă în Slovenia”, a declarat selecționerul Ion Crăciun.Una din cele mai bune jucătoare ale României la această competiție a fost constănțeanca Daria Bucur, fostă jucătoare la CSS 1 Constanța, actualmente legitimată la formația din Liga Națională Corona Brașov.„A fost un sentiment foarte plăcut să devin campioană la mine acasă. Nu am mai jucat la Constanța de când m-am transferat, dar nu am simțit nicio presiune suplimentară. A fost o perioadă foarte încărcată, cu meciuri foarte grele, și s-a resimțit oboseala, pe final. În continuare, vom avea câteva zile de pauză, apoi vom merge în cantonament la Sânnicolau Mare, urmat de un turneu amical în Ungaria, și spre sfârșitul lunii iulie, pornim la Campionatul European, acolo unde ne dorim să ajungem cât mai departe”, a declarat Daria Bucur.v v vLa Campionatul European de tineret din Slovenia (27 iulie - 6 august), România face parte din grupa A, alături de Ungaria, Suedia și Olanda.Clasamentul final: 1. România (5 p), 2. Franța (4 p), 3. Olanda (2 p), 4. Rusia (1 p).