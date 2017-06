Tricolorele, pregătite să înfrunte Marea Britanie. Simona Halep, încântată de revenirea la Constanţa

Tricolorele, pregătite să înfrunte Marea Britanie. Simona Halep, încântată de revenirea la Constanța

Au fost prezente toate cele patru jucătoare convocate de căpitanul-nejucător Ilie Năstase pentru această acțiune: Simona Halep (5 WTA), Sorana Cîrstea (65 WTA), Irina-Camelia Begu (33 WTA) și Monica Niculescu (47 WTA).Cum era de așteptat, ținta întrebărilor a fost constănțeanca Simona Halep, cea care este extrem de fericită ca va juca sub tricolor, chiar în fața propriilor suporteri.„N-am mai jucat de foarte mult timp aici, însă este chiar plăcut pentru mine. Zgura este una foarte bună și cred că și tribuna este ok, chiar dacă nu dispune de o capacitate foarte mare. Adversarele sunt jucătoare foarte bune, în frunte cu Johanna Konta (7 WTA), jucătoare de Top 10, în fața cărei am pierdut de curând. Sper să îmi iau revanșa. Nu consider că zgura poarte reprezenta un avantaj pentru mine. O jucătoare de top precum Konta joacă bine pe toate suprafețele”, a declarat numărul 5 WTA.Întrebată dacă mai resimte dureri, Simona a ținut să asigure pe toată lumea că este bine și pregătită de joc: „Mă simt foarte bine fizic, durerile la genunchi au dispărut după Indian Wells, am avut o perioadă foarte bună, cu antrenamente destul de dificile”. Simona a ținut să o felicite și pe Serena Williams, cea care a anunțat, miercuri, că va deveni pentru prima oară mămică.Responsabilul cu voia bună a fost, ca de obicei, fostul campion de la US Open (1972) și Roland Garros (1973), Ilie Năstase. Acesta a glumit cu jurnaliștii prezenți în sală, însă a refuzat să spună pe cine se va baza în meciurile de simplu. De altfel, acesta a tras și un semnal de alarmă asupra faptului că o țară precum România nu poate avea o arenă de tenis la standarde ridicate.„Poate că, la talent, concurăm cu Marea Britanie, dar la bugete, e imposibil. O bună parte din banii lor sunt obținuți de la Wimbledon. Dacă am avea și noi un turneu mare, stăteam mai bine cu bugetul, dar așa, ne chinuim. Dacă părinții jucătoarelor, aici de față, nu aveau bani să le susțină, nu erau aici. Ați văzut că ne-au dat afară de la Progresul, de la arenele BNR. E cineva acolo care conduce de 27 de ani. Nici Ceaușescu nu stat 27 de ani, doar 25. E afacerea lui, de la mama lui, de la Drăgășani sau Drăgănești, de unde e el. Mulțumim domnului Corneliu Idu că ne-a permis să jucăm aici, mai ales că Simona este de aici. Altfel, nu cred că aveam unde să jucăm. Dacă am fi avut vreo 20-30 astfel de baze în toată țara, era foarte bine. Din păcate, nu avem”, a declarat Ilie Năstase.Învingătoare în proba de dublu a turneului de la Biel (Elveția), la sfârșitul săptămânii trecute, Monica Niculescu a declarat că nu este deloc îngrijorată de faptul că nu a mai jucat de mult pe zgură, însă a lăsat de înțeles că strategia pentru meciul de dublu va fi stabilită în funcție de scorul primei zile.„Într-adevăr, cred că am un an de când nu am mai jucat pe zgură. Am apucat, totuși, să mă antrenez o zi afară, una în balon, și mă simt bine. Abia aștept să înceapă meciurile. Cred că la dublu le vom înfrunta pe Johanna Konta și Heather Watson. Așa au jucat în ultimul meci, la Budapesta. Cu siguranță va fi un meci greu, însă vedem care va fi situația după prima zi de concurs”, a declarat Monica Niculescu.Reprezentanții Federației Române de Tenis au anunțat că vor mai fi scoase la vânzare încă 200 de bilete, astăzi, începând cu ora 10, la Tenis Club Idu, prețul unui bilet fiind de 90 de lei/zi.Tot astăzi, de la ora 12.30, la hotelul Iaki din Mamaia, este programată tragerea la sorți a programului meciurilor. Sâmbătă, vor fi programate două meciuri de simplu, iar duminică, unul de dublu și două de simplu.