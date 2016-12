Fed Cup, România - Canada

"Tricolorele", nerăbdătoare să joace împotriva Canadei

Mâine, la Montreal, România va înfrunta Canada în meciul de baraj pentru Grupa Mondială a competiției Fed Cup. În cadrul unei conferințe de presă, româncele au declarat că sunt mulțumite de condiții și că antrenamentele merg bine.„Suprafața de joc este una OK, bună; ne avantajează. Este într-adevăr una rapidă. Sala arată foarte bine și ne simțim bine aici. Așteptăm mulți români să ne încurajeze. Suntem pregătite să jucăm în deplasare din momentul în care am aflat că jucăm aici. Știm cum e să joci în altă parte și nu acasă, dar sunt sigură că susținătorii noștri ne vor oferi ceea ce așteptăm de la ei: încurajare și foarte mult suflet, așa cum punem și noi în tot ceea ce facem”, a declarat căpitanul nejucător al României, Alina Cercel - Tecșor, citată de Federația Română de Tenis.Pe de altă parte, jucătoarea canadiană de tenis Eugenie Bouchard se așteaptă la un meci greu cu formația română, chiar dacă în componența acesteia nu se află Simona Halep.„România are patru jucătoare în top 100. Nu e cazul Canadei, deci va fi un meci greu. Chiar dacă nu au cea mai bună jucătoare (Halep, numărul trei mondial, n. red.), totuși au valoare. Le cunosc pe unele dintre jucătoare. Am jucat împotriva uneia (Irina Begu, n. red.) în Australia, știu că vor fi adversare dificile și vom încerca să facem tot posibilul”, a declarat Bouchard în cadrul unei conferințe de presă, citată de Agerpres.