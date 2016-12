Tricolorele îşi încrucişează rachetele cu un gigant: Cehia!

Tricolorele își încrucișează rachetele cu un gigant: Cehia!

Partida de Fed Cup dintre reprezentativele României și Cehiei, contând pentru primul tur al Grupei Mondiale II, se va desfășura, în perioada 6-7 februarie 2016, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, a anunțat, ieri, Federația Română de Tenis.„Cel mai mare eveniment sportiv organizat de România anul viitor, întâlnirea de Fed Cup România - Cehia, va avea loc în cea mai mare și mai modernă sală pe care o are țara noastră: Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. În acest fel, ne ținem și promisiunea de a ajunge în cât mai multe orașe din România cu cele două echipe tricolore, Fed Cup și Cupa Davis, după Brașov, Sibiu, Galați și Constanța”, a declarat președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, citat de Agerpres.După șapte victorii consecutive, echipa României de Fed Cup a acces, după două decenii, în Grupa Mondială, unde va întâlni, încă din primul tur, deținătoarea a opt trofee de Fed Cup, ultimul câștigat anul trecut și posibil să și-l însușească și anul acesta - Cehia.„Va fi un meci greu, în care vor fi implicate cel puțin patru jucătoare din Top 10 WTA. Însă, având experiența altor evenimente de acest fel, am convingerea că cei aproape 7.000 de spectatori care vor fi în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca vor fi gata să susțină din tribune încă un succes al tricolorelor”, a adăugat Cosac.v v vEchipa de Fed Cup a României s-a calificat după 22 de ani în Grupa Mondială, în urma victoriei obținute în Canada, în primăvară, cu scorul general de 3-2.România și Cehia/Cehoslovacia s-au mai întâlnit o singură dată până acum, în 1980, în sferturile de finală ale Grupei Mondiale, tricolorele (Virginia Ruzici, Florența Mihai și Lucia Romanov) pierzând partida cu scorul de 1-2.Cehia, care are trei jucătoare în Top 15 (Petra Kvitova - 4, Lucie Safarova - 5, Karolina Pliskova - 11) va juca, pe 14-15 noiembrie, finala Fed Cup, contra Rusiei, la Praga.