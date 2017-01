Tricolorele, eşec sever în faţa Poloniei

Preliminariile EURO 2010 la fotbal feminin, junioare U17

Tricolorele, eșec sever în fața Poloniei

După ce a fost învinsă (1-3) de Belgia, reprezentativa de fotbal feminin junioare sub 17 ani a României a cedat, scor 0-3 (0-2), în fața naționalei Poloniei, în cel de-al doilea meci al tricolorelor din mini-turneul contând pentru Grupa a 5-a a primului tur preliminar al Campio-natului European din Elveția, ediția 2009 / 2010. Partida s-a jucat la Rzeszow (Polonia) și a fost dominată cu autoritate de formația gazdă. Selecționerul Silviu Pătrașcu are la dispoziție în acest turneu un lot alcătuit din 22 de jucătoare, patru dintre acestea fiind legitimate la SN Constanța: Elena Prisăcaru (fundaș), Georgiana Dumitrache, Nicoleta Ifrim (mijlocași) și Lucica Filote (ata- cant). În ultima partidă, România va înfrunta Bulgaria (mâine, de la ora 14.00).