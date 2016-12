Trei titluri naţionale pentru sportivii de la Aurora 23 August

Trei titluri naționale pentru sportivii de la Aurora 23 August

Recent, la Roman (Neamț), s-a desfășurat Campionatul Național de Qwan Ki Do - CO VO DAO - arme tradiționale, organizat de Federația de Arte Marțiale, sub egida Ministerului Tineretului și Sportului, la probele de tehnică și de luptă.Au concurat aproximativ 170 sportivi din 18 cluburi din țară.Din Constanța, au fost prezenți șase sportivi de la CS Aurora 23 August, care au reușit să-și treacă în palmares patru medalii.Dana Avasilcăi (+40) a cucerit medaliile de aur la ambele probe, în timp ce colega sa Alexandra Bobină (18-39 ani) a obținut aurul la proba de luptă și bonzul la tehnică. O clasare bună a avut și George Ioan (+40), pe locul patru la proba de luptă. Din delegația constănțeană au mai făcut parte veteranul Daniel Avasilcăi (+40) și juniorii Florin Avasilcăi și Robert Ciobanu.„A fost ultima competiție a sezonului. Acum, ne întoarcem la antrenamente. Mulțumim în mod special Primăriei 23 August pentru sprijinul acordat în pregătirea sportivilor și în participarea la competiții”, a declarat Daniel Avasilcăi, reprezentatul clubului.